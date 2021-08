¿Puede usarse aire comprimido en el tratamiento de pacientes con coronavirus?

Rellenan directamente desde embarcaciones botellones médicos con aire comprimido en la Marina Marlin Azulmar de Ciego de Ávila Foto © Facebook / Arletty White

Las autoridades sanitarias de Cuba están utilizando aire comprimido como una de las alternativas ante la escasez de oxígeno medicinal en hospitales y centros de aislamientos para pacientes con coronavirus.

La propaganda oficial desplegó sus medios de comunicación y anunció que en Ciego de Ávila comenzó a llenarse balones con oxígeno medicinal, cuando en realidad se trata de aire comprimido, una decisión que para la comunidad médica cubana puede traer graves consecuencias.

En medio de ese panorama de incertidumbre y manipulación desde los medios oficialistas, CiberCuba contactó con los galenos Daily Coro, miembro del proyecto Cuba Humanista, Roberto Organero, especialista en medicina neonatal y perinatal, y Manuel Guerra, médico general integral, para conocer sus valoraciones sobre el tema.

CiberCuba: ¿En qué se tratamientos se usa el oxígeno medicinal y el aire comprimido?

Daily Coro: En medicina el aire comprimido se utiliza en conjunto con tratamientos de alta humedad que usan atomizadores, en tratamientos pediátricos y en general en todo tipo de terapias respiratorias donde esté contraindicado el aumento en el contenido de oxígeno atmosférico. El medicinal se utiliza en diversos casos de deficiencia respiratoria, resucitación, en anestesia, en creación de atmósferas artificiales, terapia hiperbárica, tratamiento de quemaduras respiratorias, etc.

Doctora Dayli Coro / Foto: Cortesía del entrevistado

Roberto Organero: La diferencia entre el oxígeno comprimido y el aire comprimido está en su composición. El primero es 100% oxígeno, mientras que el segundo tiene solo un 21% y el resto es una mezcla de gases similares al aire. Ambos se comprimen para lograr varias presiones atmosféricas comprimidas dentro del cilindro. Esto facilita su transportación y además permite llevar el gas a la presión deseada hasta el interior de los pulmones. Cuando se juntan ambos gases en un mezclador se logra una concentración según requiera el paciente.

El aire comprimido se puede usar en medicina para lograr presiones en la vía aérea, permeabilizar la vía aérea, para transportar medicamentos como los broncodilatadores o los esteroides inhalados en casos en que no se requiere una concentración superior al 21%.

Por su parte, el oxígeno concentrado se usa para aumentar la concentración en el cuerpo y lograr que este penetre hacia la sangre del paciente en condiciones en que ésta no se logra, ya sea porque hay resistencia en la vía aérea, inflamación pulmonar, edema pulmonar o hipertensión pulmonar.

Manuel Guerra: El oxígeno medicinal se usa en pacientes que presentan una parada cardiorrespiratoria, con edema agudo de pulmón, cardiopatía isquémica, infarto agudo del miocardio, angina, angina inestable, en otras patologías donde se comprometa el flujo aéreo, insuficiencia respiratoria cualquiera que sea su origen, así como hemorragias, intoxicaciones por monóxido de carbono.

CC: ¿Por qué se usa el oxígeno medicinal en pacientes con coronavirus?

DC: El oxígeno es la base del tratamiento de la neumonía hipoxémica por SARS-CoV-2. Se recomienda encarecidamente el uso de oxigenoterapia para pacientes con síntomas de síndrome de dificultad respiratoria. Este no solo revierte la

hipoxia tisular (daño fisiológico causado por su falta en un determinado tejido) sino que también aumenta las probabilidades de sobrevida en pacientes afectados con esta condición.

Doctor Roberto Organero / Foto: Cortesía del entrevistado

RO: En pacientes con COVID-19 se puede producir una neumonía viral o secundariamente bacteriana que afecta la resistencia, la permeabilidad y la captación vascular (hipertensión pulmonar). En todos estos casos se requiere aumentar la concentración de oxígeno y el aire comprimido no solucionaría el problema, por el contrario lo agravaría, porque podría comprimir los vasos sanguíneos, que ya tienen una reducción en su diámetro, y se necesitaría aumentar mucho la concentración para lograr el intercambio gaseoso.

MG: La saturación en pacientes con COVID-19 se encuentra comprometida. Como sabemos es una patología que afecta seriamente las vías respiratorias y puede concomitar con neumonías y otras lesiones que afectan la saturación de oxígeno en sangre. La hipoxia puede provocar severos trastornos, colapsos pulmonares y coagulación intravascular diseminada, una de las situaciones más frecuentes en pacientes con coronavirus, puede provocar un tromboembolismo pulmonar

CC: ¿Qué sucede si se usa aire comprimido en vez de oxígeno en un paciente con coronavirus?

DC: Respecto a esta pregunta he estado informándome porque tengo entendido que se utilizan concentradores de oxígeno en países en vía de desarrollo cuando han tenido deficiencias, pero deben cumplir determinados requerimientos técnicos y aún así no se recomienda su uso para el tratamiento del COVID-19.

RO: El uso de aire comprimido en pacientes con coronavirus daría también a los médicos la falsa sensación de ayudar al paciente aumentando la concentración de oxígeno y estos sufrirían de una hipoxemia y consecuentemente los llevaría a la muerte.

Doctor Manuel Guerra / Cortesía del entrevistado

MG: La diferencia es clara, ya que el aire comprimido o industrial tiene diversos usos, que van desde la industria metalúrgica hasta el tratamiento con purificación de agua, entre otros. El oxígeno medicinal tiene más de un 93% de pureza y es utilizado en las patologías respiratorias que concomitan con aquellas patologías que traen consigo una saturación del oxígeno, por tanto un paciente con hipoxia requiere un tratamiento con ese oxígeno puro, que no lo puede tener con el aire comprimido.

CC: ¿Existe algún tratamiento especial para pacientes con coronavirus en el que se utilice aire comprimido?

DC: Hasta el momento yo no he encontrado ni un solo estudio que hable sobre el uso de aire comprimido en pacientes con coronavirus como tratamiento. Incluso si las técnicas para su obtención no son adecuadas es perjudicial para el paciente.

RO: Podría ser que en las etapas iniciales, cuando el paciente no tiene dificultades para el intercambio gaseoso, se pudiera utilizar aire comprimido, pero estos pacientes pueden pasar rápidamente a la fase aguda y se necesita el oxígeno concentrado inmediatamente.

MG: Debería usarse el oxígeno medicinal, porque el aire comprimido es una mezcla con otros gases y tiene impurezas que pondrían en peligro la vida del paciente.

LO QUE INFORMÓ LA PRENSA OFICIAL CUBANA

Las sospechas de la mala praxis surgió tras conocerse que en la marina Marlin Azul Mar, en Ciego de Ávila, se comenzaron a envasar botellones con Nitrox, que usan los buzos para sumergirse en las profundidades del mar y está compuesto por un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno.

Las alertas en la comunidad médica cubana se activaron tras ver que los botellones rellenados están pintados de verde, que se corresponde con aquellos que se destinan para el oxígeno medicinal y no el aire comprimido, que son de color marrón, según la nomenclatura de la empresa Gases Industriales de Cuba.

A la izquierda balones para oxígeno medicinal, y a la derecha balones para aire comprimido / Fotos. Empresa de Gases Industriales de Cuba

CC: Sobre la iniciativa de llenar balones de oxígeno con Nitrox como alternativa para tratar a pacientes con COVID-19 en Cuba ¿qué opinas?

DC: Todo producto para el consumo humano y sanitario tiene que ser evaluado por un organismo regulador, en el caso de Cuba la autoridad es el CECMED, que regula los medicamentos, equipos y dispositivos. Sin esa evaluación o investigación el tratamiento no debe ser usado en sanidad. Allí no se controla la calidad de lo que están haciendo y si lo usan directamente con los humanos ¿cómo se sabe si es beneficioso o perjudicial?

RO: El Nitrox no tiene ningún uso en las terapias intensivas. Es una mezcla de oxígeno y nitrógeno que se usa para bajar a más de 100 pies de profundidad pero no tiene uso en la medicina. Hay otras mezclas como el óxido nitroso que se usa como anestésico y el óxido nítrico que se usa como vasodilatador en la hipertensión pulmonar, pero no tienen nada que ver con lo que anunció el reporte de la televisión.

Eso es un disparate garrafal, pero estas personas no son científicos y hacen lo que creen que es correcto, pero debe haber una persona que limite estos errores porque lejos de ayudar a salvar contribuiría a la muerte de los pacientes con COVID-19.

El reporte de la televisión informó que el aire comprimido que se gestiona en la marina de Ciego de Ávila daría respuesta al déficit existente en la provincia, sobre todo en instalaciones de asistencia primaria donde llegan los pacientes con COVID-19, ya sean centros de aislamientos o policlínicos.

En provincias como Pinar del Río también se supo que en los últimos meses se utilizó como sustituto el aire comprimido ante el déficit de oxígeno medicinal y a pesar de los intentos por dar respuesta a la demanda hay escasez en todo el territorio, según informó esta semana Cubadebate.

Las autoridades asumieron a través de un comunicado el déficit de oxígeno medicinal en hospitales y centros de aislamiento para pacientes con coronavirus porque existen roturas en las principales plantas del país, según la versión oficial.

Hospitales en Cienfuegos, Villa Clara y Holguín reconocieron que se agotó la reserva de oxígeno y solo quedaba una pequeña cantidad para los pacientes en terapia intensiva, pero que al agotarse no sabrían qué hacer.

A pesar de los intentos de las principales autoridades del país por transmitir un ambiente de control sobre el caos generado, la reacción de los cubanos en las redes sociales expone la gravedad del asunto.

Se criticó al Ministerio de Salud Pública por no prever la situación con tiempo y evitar el colapso del sistema sanitario, sobre todo cuando hace unos meses la prensa oficialista alertaba de una situación similar en países de la región.