"¡Me lo mataron!": Los gritos desesperados de una cubana en policlínico de Alquízar tras la muerte de un familiar

Un desgarrador video de los desesperados gritos de una cubana tras perder un ser querido en un policlínico de Alquízar, circula en las redes sociales.

Las imágenes muestran a varias personas concentradas en las afueras de un hospital de Alquízar, alrededor de una ambulancia, presenciando los terribles alaridos de dolor de una familia.

"¡Me lo mataron! ¡Me lo mataron por negligencia!", se escucha gritar desesperada a una mujer una y otra vez, seguida por el llanto desconsolado de otros miembros de la familia.

Los gritos, las maldiciones y la alteración, a la que también se sumaron algunas personas que estaba presenciando lo sucedido, cobraron tal magnitud que inmediatamente se presenció la Policía y algunos boinas negras por miedo a que se desatara alguna revuelta.

"No es Afganistán, no es África, es una familia de mi pueblo que llora su familiar y estos singaos está tapando al médico culpable. Tienen tanto miedo que llenaron el policlínico de boinas negras", dijo una de las personas que compartió los videos en Facebook.

De acuerdo con varios comentarios de vecinos de la zona, el fallecido se nombra Juan Carlos, y vivía detrás del restaurante El Patio.

Su familia denuncia que murió por negligencia médica y falta de oxígeno. CiberCuba no ha podido comunicarse con ningún familiar para obtener más información.

La falta de oxígeno ha sido una crítica constante de los últimos días en varias provincias del país. Las reacciones de los cubanos comenzaron poco después de que se hiciera viral la noticia de que varios hospitales y centros de aislamiento agotaron sus reservas de oxígeno, lo que pone en peligro la vida de los pacientes con problemas respiratorios a causa de la pandemia.

"¿Qué hizo el Ministerio de Salud para prevenir el desastre? ¿Por qué no hay oxígeno en Cuba? Ya sabemos, por lo mismo que no hay casi nada", cuestionó la periodista cienfueguera Yaiset Rodríguez Fernández, que mencionó que en Cuba existen once fábricas de producción de gases medicinales.