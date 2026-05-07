Mercenarios de distintas nacionalidades en la guerra de Ucrania

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La presión internacional sobre Rusia por el reclutamiento de extranjeros para la guerra en Ucrania parece estar teniendo efectos concretos.

Según el proyecto ucraniano Quiero Vivir (Хочу Жить), vinculado a organismos oficiales de Kiev, Moscú ya suspendió la captación de ciudadanos en 39 países debido al impacto de investigaciones periodísticas, denuncias públicas y reacciones gubernamentales.

La afirmación introduce una pregunta incómoda para Cuba: si otros gobiernos han actuado para frenar el reclutamiento de sus ciudadanos, ¿por qué La Habana mantiene el silencio y la opacidad sobre el caso de los cubanos enviados al frente ruso?

En una publicación reciente, Quiero Vivir aseguró que durante el último año ha colaborado con medios internacionales y organizaciones de investigación para exponer las redes de captación utilizadas por Rusia.

El proyecto afirma haber publicado datos de más de 14.000 extranjeros reclutados y sostiene que la presión pública “obliga a los países a reaccionar y oponerse al reclutamiento”.

Según Kiev, esa presión llevó al Estado Mayor ruso a detener operaciones de captación en decenas de países. La lógica es simple: cuanto mayor es el costo político para los gobiernos cuyos ciudadanos aparecen combatiendo en Ucrania, más difícil resulta para Moscú mantener estos esquemas.

En países africanos y árabes ya se han visto respuestas concretas. Kenia anunció investigaciones, repatriaciones y medidas legales contra agencias de reclutamiento. Egipto endureció controles migratorios después de investigaciones periodísticas sobre ciudadanos enviados al ejército ruso.

En Cuba, sin embargo, ocurrió lo contrario.

Tras el escándalo de septiembre de 2023, cuando el régimen anunció la detención de 17 personas vinculadas a una red de reclutamiento, el tema prácticamente desapareció del discurso oficial.

No se conocen juicios, condenas ni el estado procesal de los implicados. Investigaciones de medios como América TeVe indicaron que el régimen había comenzado a excarcelar a algunos de los 17 arrestados como parte de la red de reclutamiento.

Tampoco existen cifras oficiales sobre cuántos cubanos han sido reclutados, muertos o capturados, salvo los datos parciales publicados por la inteligencia ucraniana.

Mientras tanto, investigaciones independientes y filtraciones han seguido mostrando la presencia de cubanos en filas rusas.

La reciente sanción del Reino Unido contra la cubana Dayana Echemendia Díaz añade otra capa incómoda al caso.

Londres la identificó oficialmente como participante en una red de reclutamiento de cubanos para el ejército ruso y le impuso congelación de activos, prohibición de viaje y restricciones financieras bajo un régimen especial contra la trata de personas vinculada a la guerra en Ucrania.

La medida contrasta con la opacidad absoluta dentro de Cuba: mientras un gobierno extranjero publica nombres, acusaciones y sanciones concretas, las autoridades cubanas aún no han informado qué ocurrió con los detenidos anunciados en 2023 ni han transparentado el avance de sus propias investigaciones.

La situación coloca al régimen en una posición cada vez más difícil de sostener. Si Rusia realmente ha reducido operaciones en países cuyos gobiernos reaccionaron ante la presión pública, la pasividad cubana adquiere otra dimensión.

Ya no se trataría solo de falta de transparencia, sino de ausencia de voluntad política para enfrentar el problema.

La Habana insiste en presentar el fenómeno como un caso de trata de personas organizado desde el exterior. Pero nunca desarrolló una campaña pública sostenida para alertar a potenciales reclutas, ayudar a las familias o exigir responsabilidades a Moscú.

La pregunta sigue abierta: mientras otros gobiernos reaccionan para impedir que sus ciudadanos terminen en la guerra, ¿por qué el cubano parece más interesado en controlar el relato que en detener el reclutamiento?