Modelo cubana Gigi Maduq explica por qué en Cuba hay una dictadura: "Nos cuesta llamar a las cosas por su nombre"

Gigi Maduq Foto © Instagram / Gigi Maduq

La joven modelo e influencer cubana Gina Martínez, conocida en el mundo artístico y virtual como Gigi Maduq, habló sin pelos en la lengua sobre la dictadura en Cuba y dijo que es necesario empezar a llamar a las cosas por su nombre.

Maduq, radicada en La Habana, compartió un reel en su cuenta de Instagram con preguntas frecuentes sobre la situación de Cuba, que recibe de los más de 28 mil seguidores que tiene en la red social.

La joven, graduada de Comunicación, explicó que habla con frecuencia de política y de lo que sucede en el país porque "algunos tenemos menos miedo que otros" y aprovechó para resaltar que el recién anunciado decreto ley 35 "es inaceptable".

"El poder se centra en el Partido Comunista. No hay pluralismo político. Llegaron al poder por la violencia y con ella han gobernado durante 62 años", fue la respuesta de Gigi ante la pregunta de por qué en Cuba hay una dictadura.

La influencer añadió que "el nuevo decreto ley 35 indica que expresar inconformidad o denunciar al gobierno a través de las TIC es delito constitucional".

Gigi Maduq combina sus fotos como modelo o sus retos en redes sociales con valientes videos sobre la realidad de Cuba. El pasado 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a pedir libertad a lo largo de la isla, la joven dijo que nunca se había sentido más orgullosa de ser cubana y rechazó la intervención de Miguel Díaz-Canel cuando incitó al enfrentamiento entre cubanos al recalcar que "la orden de combate está dada".

"Díaz-Canel: No eres nadie para adueñarte de la soberanía de Cuba y no querer entregarla, la soberanía de Cuba es solamente del pueblo cubano, y si el pueblo cubano decide que es hora de que partan, tendrán que partir tú y tu séquito: así funciona la democracia que no quieren entender", dijo en su publicación.

En entrevista con CiberCuba el pasado mes, Gigi aseguró que su mayor preocupación como joven mujer cubana es que "en mi país no se respeten los derechos humanos esenciales: libertad de expresión, de reunión, de protesta. Y luego la profunda crisis sistémica que se deforma en crisis sanitaria, alimenticia, laboral".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.