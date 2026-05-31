«Gran Bicicletada 95-Raúl» en Cienfuegos: Sigue la comparsa para encumbrar al general

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Este domingo, mientras buena parte de Cuba soporta apagones de hasta 20 horas diarias, 95 estudiantes, trabajadores, agentes del Ministerio del Interior y militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias pedalean desde el Parque Martí hasta la Playa de Rancho Luna en Cienfuegos, en lo que el régimen llama con toda solemnidad la Gran Bicicletada 95-Raúl, en honor al 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro.
El número de participantes no es casual: exactamente uno por cada año de vida del hombre que gobernó Cuba durante más de una década, regentó su ejército por más de medio siglo, y cuya sombra sigue proyectándose sobre la Isla. La cifra simbólica fue elegida con la precisión propagandística que caracteriza a estos eventos. En este caso, la organización corresponde a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la provincia.
Anisley Cordero González, primera secretaria de la UJC en el territorio, describió la jornada como «de patriotismo, alegría y reafirmación revolucionaria». También aclaró que la bicicletada tiene un propósito político explícito: rechazar «con total firmeza las recientes maniobras e informaciones del gobierno norteamericano contra su figura y legado», informó el periódico 5 de Septiembre.
El detonante de esa indignación oficial es la acusación penal federal desclasificada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos, por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 y la muerte de cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
La respuesta del régimen no se hizo esperar. El 22 de mayo, el presidente Miguel Díaz-Canel encabezó un acto frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana en defensa del acusado, aunque el propio Raúl Castro brilló por su ausencia. Desde entonces, las tribunas abiertas antiimperialistas se multiplican por todo el país bajo la redundante consigna «Raúl es Raúl», con actos reportados en provincias como: Artemisa, Villa Clara, Pinar del Río, Camagüey, y ahora Cienfuegos.
La bicicletada de hoy no es la primera de la temporada. En abril, la UJC ya organizó una travesía de 230 km hasta Playa Girón para conmemorar los 65 años de la batalla de Bahía de Cochinos, con cerca de 200 jóvenes de La Habana, Matanzas y Cienfuegos. La primera secretaria de la UJC nacional, Meyvis Estévez, lo resumió entonces con entusiasmo: «Sin petróleo, nos vamos en bicicleta. Afortunadamente, somos unos locos».
El detalle del petróleo no es menor. Este domingo, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 1,113 MW frente a una demanda de 2,720 MW, con un déficit proyectado para el pico nocturno de más de 2,042 MW. La propia empresa admitió que el país podía llegar a menos de dos horas de servicio eléctrico en algunas zonas. En Santiago de Cuba los cortes superan las 20 horas diarias; en La Habana han llegado a 19 horas en algunos momentos de mayo.
Mientras tanto, la UJC convoca a los jóvenes a grabar videos y escribir poemas bajo el hashtag #95DeRaúl, en una organización que ha perdido casi 200,000 afiliados entre 2007 y 2024, pasando de 609,000 a 415,000 miembros. El desencanto generacional es inversamente proporcional al fervor que exhiben sus dirigentes en los actos oficiales.
La agenda propagandística continúa: el lunes 1 de junio, a las 7:30 de la mañana, la «vanguardia juvenil cienfueguera» estará en la Tribuna Abierta «Raúl es Raúl» frente a la Escuela Secundaria Básica 5 de Septiembre, en los alrededores del Parque José Martí. Y el 3 de junio, día en que el exdictador cumple 95 años, el Festival «Cuba es mi país» se extenderá por los ocho municipios de esa provincia, con actividades en parques y plazas.
Todo un despliegue para celebrar al hombre que, según la acusación federal estadounidense, ordenó derribar avionetas civiles hace tres décadas y ha sido artífice, junto a su hermano Fidel, de la opresión de décadas al pueblo cubano. Las bicicletas ruedan; la luz, en cambio, no llega.
Preguntas Frecuentes sobre la "Gran Bicicletada 95-Raúl" en Cienfuegos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la Gran Bicicletada 95-Raúl y cuál es su propósito?
La Gran Bicicletada 95-Raúl es un evento organizado por el régimen cubano en Cienfuegos para conmemorar el 95 cumpleaños de Raúl Castro. Su propósito es, además de celebrar el cumpleaños del exmandatario, emitir un mensaje político de rechazo a las acusaciones recientes del gobierno de Estados Unidos contra Castro, en las que se le culpa por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
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¿Por qué se han organizado estos actos en Cuba y cuál es la reacción del régimen ante las acusaciones de Estados Unidos?
Los actos, incluyendo la Gran Bicicletada, son parte de una campaña de movilización organizada por el régimen cubano en respuesta a la acusación penal desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y otros militares cubanos por el derribo de avionetas en 1996. El régimen ha calificado estas acusaciones de "infames" y ha movilizado recursos del Estado para organizar manifestaciones en defensa de Castro.
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¿Cómo está afectando la situación económica y energética de Cuba a sus ciudadanos?
La situación económica y energética en Cuba es crítica, con apagones de hasta más de 20 horas diarias en algunas zonas y una grave escasez de alimentos y combustible. Esto contrasta fuertemente con la movilización política orquestada por el régimen, que sigue organizando actos multitudinarios mientras la población enfrenta cortes de electricidad y carencias básicas.
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¿Cuál es el impacto simbólico de la acusación contra Raúl Castro en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
La acusación contra Raúl Castro tiene por ahora un impacto principalmente simbólico, dado que no existe un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, haciendo muy improbable que Castro enfrente un juicio en territorio estadounidense. El caso refleja tensiones políticas entre ambos países y ha sido utilizado por el régimen cubano para movilizar apoyo interno en defensa de su figura histórica.
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