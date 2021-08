Trasladan a prisión de Canaleta a activista que participó en protestas del 11J en Cuba

Protesta del 11J en Ciego de Ávila. Foto © Facebook / JCarlos Y Sissi

El activista cubano Humberto Paz Gutiérrez, miembro del Consejo de Relatores de Cuba, fue trasladado el viernes a la prisión Canaleta de Ciego de Ávila, donde deberá esperar su juicio luego de participar en las protestas masivas del 11J.

“Mi hijo fue detenido aquí en nuestra vivienda sin orden de arresto. Vinieron cuatro agentes del Ministerio del Interior a llevárselo. Estuvo diecinueve días en el Departamento Técnico de Investigaciones, luego lo pusieron en la cárcel de Ceballos”, declaró su madre, Marta Gutiérrez, a Martí Noticias.

“Dicen que él sale en los videos de las cámaras de seguridad de la zona donde rompieron los cristales de las tiendas, pero no lo tienen tirando piedras. Está detrás en un gran grupo. Esa filmación yo no la he podido ver, sólo la tiene la policía política”, dijo.

Paz fue apresado por la Seguridad del Estado el 22 de julio y acusado de desórdenes públicos y vandalismo. La Fiscalía Municipal de Ciego de Ávila dictó una medida cautelar de prisión preventiva para el activista de 41 años.

Ciego de Ávila fue una entre las decenas de ciudades cubanas donde se registraron protestas masivas el 11 de julio pasado y algunos días después.

Las imágenes de las mismas mostraron enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y grupos de apoyo al gobierno, así como algunos comercios resultaron apedreados por la multitud que se expresaba contra el régimen de Miguel Díaz-Canel y la crisis en el país.

El número de personas detenidas a raíz de los sucesos aún se desconoce con exactitud. “Estamos documentando los casos, pero calculamos que quedan entre 60 y 80 presos en la provincia por las manifestaciones”, dijo, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leyva, presidente del Consejo de Relatores de Cuba.