GM Leinier Domínguez empató y está a medio punto del líder en super torneo en EE.UU.

Leinier Domínguez Foto © @GrandChessTour

El Gran Maestro cubanoamericano Leinier Domínguez entabló frente a su similar húngaro Richard Rapport en la séptima ronda del super torneo de ajedrez que se juega por estos días en Saint Louis, Missouri, y este miércoles encarará la octava jornada a solo media rayita de la cima.

El Ídolo de Güines (ELO de 2758) jugó con piezas negras y acordó la división del punto ante el talentoso magyar (2763) luego de 45 movimientos de un Gambito de Dama Aceptado, en fecha donde el francés Maxime Vachier-Lagrave (2751) aprovechó su éxito a costa del estadounidense Jeffery Xiong (2710) para escalar a lo más alto de la tabla.

Además, uno de los grandes candidatos al triunfo final, el local Fabiano Caruana (2806), también le sacó lascas a la velada al imponerse con trebejos oscuros al azerí Shakhriyar Mamedyarov (2782).

En la otra partida que deparó vencedor y vencido, el ruso Peter Svidler (2714) dejó solo en el sótano al joven norteamericano Dariusz Swiercz (2655), en tanto los anfitriones Wesley So (2772) y Samuel Shankland (2709) optaron por firmar el armisticio.

Así, Vachier-Lagrave manda en estos momentos con cinco unidades, a mínima distancia de Domínguez, So y Caruana. Después se ubican Rapport (3,5), Mamedyarov (3), Xiong (3), Shankland (3), Svidler (2,5) y Swiercz (1,5).

Este miércoles, en la penúltima fecha de contienda, el cubanoamericano llevará piezas blancas ante Shankland, frente al cual ha empatado las tres partidas clásicas que ha celebrado en su carrera.

El resto de los duelos será como sigue: Xiong vs Mamedyarov, Caruana vs Svidler, Swiercz vs Rapport y Vachier-Lagrave vs So.

El premio a repartir en este torneo será de 325,000 dólares.