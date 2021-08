Nacho rompe a llorar al hablar de Chyno Miranda y su salud: "Yo no sabía cuánto lo quiero"

Chyno y Nacho Foto © Instagram / Nacho Mendoza

Nacho Mendoza no pudo contener las lágrimas durante la conversación que mantuvo en el programa de televisión dominicana Noches de luz al hablar de su compañero y amigo Chyno Miranda, quien continúa recuperándose de sus delicados problemas de salud.

Hace tan solo unas semanas, los artistas reaparecieron juntos en el escenario de los Premios Juventud 2021. Un momento de especial emoción no solo por su reencuentro sobre la tarima después de que se separasen años atrás, sino también porque tan solo unos días Chyno había revelado que el coronavirus además de provocarle una neuropatía periférica, desencadenó en una encefalitis. Unos problemas de salud que le llevaron a estar ingresado durante semanas y de los que todavía se sigue recuperando el venezolano.

Muy serio y emocionado habló al respecto Nacho, que confesó durante el programa de televisión que se arrepentía de los enfrentamientos que había tenido con su colega en el pasado.

"Me hubiera gustado que no existiera nada de nuestras diferencias", aseguró entre lágrimas Nacho, que también dijo que no se sentía el mejor amigo de su compañero y que iba a apoyarlo y motivarlo de aquí adelante para no cometer los mismos errores que en el pasado.

Fue a raíz de los problemas de salud de Chyno que Nacho se dio cuenta de lo mucho que le quería y le hizo apreciarle aún más.

"Yo no sabía cuánto quiero a mi compañero. No soy el que más ha hecho por él tampoco, siento que tengo la oportunidad de poder hacer mucho más. No quiero volver a cometer el mismo error y quiero aprovechar y apreciar a todas las personas que están en mi vida", añadió con lágrimas en los ojos.

