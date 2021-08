Sharon Fonseca posando en bikini: "Amar mi cuerpo después del embarazo ha sido un viaje"

Sharon Fonseca con su hija Blu Jerusalema Foto © Instagram / Sharon Fonseca

Está siendo un verano de ensueño para Sharon Fonseca, el primero que vive con su hija Blu Jerusalema, fruto de su amor con Gianluca Vacchi. De sus vacaciones está haciendo testigo la modelo venezolana a sus millones de seguidores de Instagram, donde está compartiendo fotografías de ella en destinos de ensueño y muchas de ellas en bikini. Pero con estas imágenes, la joven no solo nos está contando lo feliz qué es y lo mucho que está disfrutando de esta época del año, también quiso confesar el camino que tuvo que atravesar para sentirse cómoda en su propia piel después de haber sido mamá.

"Amar mi cuerpo después del embarazo ha sido un viaje. Me he tomado mi tiempo para curarlo y cuidarlo. Reconocer todo lo que ha hecho y respetarlo. Todos los cambios, marcas y cicatrices me recuerdan lo poderosas que somos. Cada cuerpo es diferente y se toma su tiempo, ¡es importante no comparar nuestro propio viaje con el de otras mujeres! Cada mami ha pasado por sus propias cosas", expresó la modelo junto a unas fotos que colgó en bikini unos días atrás, mostrando en ellas la espectacular silueta de la que es dueña.

Una reflexión de lo más necesaria en estos días de verano en los que las redes sociales están llenas de cuerpos en bikini y bañador con los que compararse. Es por esto que la publicación generó todo tipo de aplausos y piropos hacia Sharon Fonseca, que diez meses después del nacimiento de su pequeña luce espectacular, como se aprecia en esta y otras imágenes que compartió de sus idílicas vacaciones.

En estas fotografías podemos ver que Sharon se siente cómoda con su cuerpo. Ya durante el embarazo y después del nacimiento de su hija, la joven compartió algunos posts celebrando los cambios que estaba experimentando su figura, aceptándolos como parte del proceso de ser mamá.

