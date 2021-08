Juez revoca mandato de DeSantis y permite a las escuelas de Florida imponer el uso de mascarillas

Señalización de escuela Foto © Wikimedia Commons

Un juez de Florida anuló este viernes la orden estatal que prohibía a las escuelas locales imponer el uso de mascarillas, una victoria a favor de las 27 familias que demandaron para revocar la orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis.

La decisión fue tomada por el juez de circuito de Tallahassee, John C. Cooper, luego de un juicio de cuatro días que se llevó a cabo en línea mientras el estado lucha por contener la propagación del COVID-19, que ha alcanzado su punto máximo de hospitalizaciones en lo que va de año.

Cooper resaltó que los mandatos que siguen la orientación de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) son "en este momento, razonables".

El juez dejó claro que no estaba fallando contra DeSantis, sino que estaba tomando medidas para impedir que las agencias estatales hicieran cumplir la orden general del gobernador en contra de los mandatos locales de mascarilla, pero destacó que los derechos personales, como el derecho de un padre a no querer que su hijo use una máscara facial, se limitan cuando ponen en riesgo a otras personas.

No obstante, el fallo del viernes fue un golpe para el gobernador republicano y su comisionado de educación, quienes se mostraron "inmensamente decepcionados", amenazaron con retener los fondos de los distritos escolares que iban en contra de la prohibición, y planean apelar.

La oficina del gobernador atacó a Cooper, diciendo que su "fallo fue hecho con justificaciones incoherentes, no basadas en ciencia y hechos - francamente, ni siquiera remotamente enfocado en los méritos del caso presentado".

"No es sorprendente que el juez Cooper fallara en contra de los derechos de los padres y su capacidad para tomar las mejores decisiones educativas y médicas para su familia, pero en cambio fallara a favor de los políticos electos", dijo Taryn Fenske, directora de comunicaciones de DeSantis, en un comunicado. "Continuaremos defendiendo la ley y los derechos de los padres en Florida, e inmediatamente apelaremos el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito, donde confiamos en prevalecer sobre los méritos del caso".