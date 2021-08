Activista Iliana Hernández encuentra el carnet de un supuesto policía en el patio de su casa

Iliana Hernández con carnet de identidad y frasco encontrados en su casa Foto © Iliana Hernández/ Facebook

La activista por la democracia cubana Iliana Hernández denunció en sus redes sociales que encontró el carnet de un supuesto policía en el patio de su casa en Cojímar, localidad de La Habana.

La también reportera de CiberCuba, quien lleva meses vigilada por la Seguridad del Estado, compartió la fotografía del carnet, que pertenece a un sujeto llamado Enrique Rubén Pérez Rosas, de 31 años y reside en el municipio Boyeros.

"Supongo que es un policía por la camisa de la foto, si es así, responsabilizo a los represores de la Seguridad del Estado por cualquier cosa que nos pueda pasar a mi familia y a mí", expresó en su muro de Facebook.

Hernández aseguró que no entiende cómo llegó a parar ese documento de identidad al interior de su vivienda, que permanece vigilada todo el tiempo por la Seguridad del Estado. Además del carnet, encontró un frasco con un líquido dentro, un poco más espeso que el agua, que sacó de su vivienda para enviarlo a un laboratorio de confianza para que investiguen qué es.

"El dueño del carnet puede venir a mi casa a buscarlo y que me explique cómo llego ahí. No hago denuncia porque en este país no hay justicia, todos sirven a la tiranía, los opositores estamos en desamparo legal", afirmó.

En una transmisión directa para CiberCuba, la reportera relató que fue su primito quien encontró los objetos mientras jugaba.

"Si aquí yo tengo una cámara de video que me está vigilando constantemente las entradas, las salidas a mi casa, al patio de mi casa. ¿Quién puede ser capaz de entrar a mi casa, y para colmo tener la mala suerte de que se le haya caído el carnet, en el muro, adentro, en la parte de adentro de mi casa, y de tener toda la pinta de ser un policía?", cuestionó.

"A los represores de la Seguridad del Estado, esa cámara que ustedes tienen ahí, en la esquina de mi casa, seguramente que tienen captado el momento en que este señor entró...", recalcó.

En su cuenta de Twitter, Hernández compartió un breve video en el que muestra el lugar exacto donde el niño vio el carnet y el pomo.

"Hago una denuncia pública ya que por mi condición de opositora a la dictadura comunista no tengo acceso a la justicia en este país, todas mis denuncias son denegadas. En el patio de mi casa aprecio este carnet de identidad que presumo es de un policía, la pregunta es: ¿Cómo llegó ese carnet a mi patio? Tengo una cámara de vigilancia estrictamente para mi casa, solo puede entrar alguien si está en contubernio con los represores", subrayó.

Un amigo le dijo a la activista que seguramente el sujeto estuvo en su casa, posiblemente de madrugada, buscando o sembrando algo, o tal vez escuchando. "Seguroso, fetichista o ladrón", escribió.

"Pienso igual que tú", respondió ella.