Cubana denuncia muerte de su esposo por falta de atención médica: "No son centros de aislamiento, son mataderos"

Maydelin Ramírez León y su esposo Foto © Maydelin Ramírez León/ Facebook

Una cubana residente en Santa Clara denunció que su esposo estuvo 10 días en un centro de aislamiento sin recibir tratamiento de ningún tipo y finalmente murió de coronavirus.

Maydelin Ramírez León compartió un texto en el muro de Facebook del grupo denominado 'Candonga Villa Clara', en el que relata que tanto su pareja como su hija fueron víctimas del desinterés y la falta de atención médica que abundan hoy en el sistema de salud en Cuba.

"Perdí a mi esposo, padre de mis dos hijos, por falta de atención en el centro de aislamiento del Lázaro Cárdenas. Allí estuvo 10 días sin medicación, y a mi hija la salvé por quejarme en salud provincial y por amistad me la sacaron de ahí, pero a él lo saqué tarde", lamentó.

Grupo de Facebook Candonga Villa Clara / Maydelin Ramírez León

Ramírez León cuestionó la llamada 'medicina gratis' que el gobierno continúa defendiendo en el mundo.

"Me dejaron morir a mi esposo, ahí no le hacían nada, se los pedí a los médicos, pero no iban a verlo. No son centros de aislamiento, son mataderos. Me quedé sola con mis niños, sin consuelo", detalló.

Según la atribulada mujer, su hija también estuvo 15 días ingresada.

"Les suplico, no dejen morir a más personas, ni van a verlas a las camas. Ya está bueno, no saben lo que he pasado. Coño, con la vida no se juega. Ojalá y esas personas del Lázaro Cárdenas que les supliqué que no me lo dejarán morir, porque lo vi bastante mal... Ahora yo me quedé, gracias a Dios, con mis dos niños, pero lo perdí a él por falta de atención médica. Y que no me digan nada, porque bastante que fui a quejarme y se los pedí a los médicos", detalló.

El post recibió numerosos comentarios de solidaridad hacia la viuda y de rechazo a la situación de abandono que padecen muchos pacientes de coronavirus en hospitales y centros de aislamiento.

"Quién mejor que yo para saber lo que se vive ahí, un total desastre. Yo estuve ahí con COVID y gracias a que Dios me ayudó salí de ese infierno. Ahí eres un perro tirado en una cama", expresó un joven santaclareño.

"Esto sigue sucediendo, además de la escasez de medicamentos no hay sensibilidad por parte de muchos médicos. Lo viví también. Como que nadie paga al fallecido, no les importa", señaló una madre de familia.

"Yo estuve en la Lázaro Cárdenas y por experiencia propia digo que es un desastre. La atención no es buena", afirmó un anciano.

La hermana de Ramírez León precisó que había sido testigo de todo lo que pasó su cuñado en el centro de aislamiento donde murió.

"Este país se ha convertido en un matadero, a dónde vamos a parar, y en la tv solo información falsa dan. Son muchos los muertos y los ocultan. Mi hermanita hoy sufre mientras este gobierno no hace nada. Esto tiene que parar, ya el pueblo no aguanta mas", escribió.