Fallece el paciente que fue desatendido en un centro de aislamiento en Cuba

René Portieles, conocido en Varadero como El Jimagua, falleció este jueves en el Hospital Militar de Matanzas. Foto © CiberCuba

René Alfredo Portieles, el hombre de 56 años que estuvo tirado en el piso en un centro de aislamiento en Cuba, falleció este viernes víctima del coronavirus, según informó a CiberCuba un amigo del difunto.

Conocido como Jimagua, en Santa Marta, Varadero, Portieles llegó al centro de aislamiento de Guásimas, perteneciente a la empresa del petróleo, y no recibió atención médica cualificada, señala su amigo.

Aparte de estar tirado en el piso, las autoridades sanitarias tardaron tres días en hacerle una PCR que dio positivo en COVID-19 y fue entonces cuando Portieles fue trasladado a la sala H del Hospital Militar de Matanzas.

En ese momento su madre dijo al amigo que ha contactado a CiberCuba que los médicos le informaron que su estado era "reservado".

"A los tres días le hicieron la prueba COVID y dio positivo. Ya estaba en el piso tirado, sin poder respirar. El 21 de junio por la noche se lo llevaron para el hospital de Matanzas", añadió.

Desde el centro de aislamiento, Portieles escribió a su amigo un mensaje desgarrador. "Estoy en el centro de aislamiento de Guásimas, en Matanzas. Esto es para militares. Es un campo de concentración. Cuando entras no te dejan salir. No existen medicinas. Las doctoras apenas pasan. No tienen equipo para tomar presión ni auscultar. Yo puedo pagar eI tratamiento en dólares y no me dejan".

El 22 de junio fue la última vez que René Portieles contactó a su amigo. Ese día le escribió un mensaje diciéndole que había dormido mejor y que le había dolido mucho la inyección de un antibiótico que le habían puesto. Diez días después falleció.

Una persona cercana a René Portieles compartió en Facebook su tristeza. "Un gran amigo y como hermano se me fue hoy en Santa Marta por culpa del coronavirus. Que descanse en paz René Portieles".

Post lamentando la muerte de René Portieles. Foto: CC.

René Portieles no murió del virus sino de un colapso de su órganos. Su estado se agravó debido a la diabetes que padecía. Su cuerpo fue cremado este mismo viernes.

Son muchos los cubanos que han compartido en las redes sociales el estado de insalubridad y hacinamiento de los centros de aislamiento de Cuba dedicados a los ciudadanos de a pie porque existen otros mejor pertrechados para pacientes VIP que tienen algún cargo en el Partido Comunista de Cuba.

Una usuaria, que a primeros de este junio estuvo con su padre de 84 años, en un centro de Guayos (Cabaiguán), denunció a CiberCuba que aislados en una misma habitación junto a 8 personas, de las cuales dos dieron positivo en coronavirus.

Algunos pacientes han llegado a describir estos centros como "una perrera", donde la comida es pésima, no se cumplen los estándares mínimos de higiene y escasean medicinas y el agua o falta o hay salideros. Éstos son los puntos más criticados por cubanos que preferirían pasar la cuarentena o la enfermedad en sus casas.

CiberCuba se puso este martes en contacto con el MINSAP a través de los correos apoblacion@infomed.sld.cu y comunicacion@msp.sld.cu interesándose por el tipo de controles a los que son sometidos los centros de aislamiento de pacientes sospechosos o positivos en coronavirus en Cuba, pero cuatro días después las autoridades cubanas no han respondido.

Casi mil casos de coronavirus en Matanzas

La provincia de Matanzas registró este 1 de julio casi mil casos de coronavirus. En total fueron 916 positivos. Más de la mitad de los contagios (388) se detectaron en Cárdenas, el municipio al que pertenece la localidad de Santa Marta (Varadero), donde vivía René Portieles.

La mayor parte de los contagiados en Cárdenas (360) han contraído la enfermedad por contacto directo con personas positivas aunque también hay 25 casos importados.

Los casos de positivos en coronavirus detectados en Matanzas prácticamente duplican las cifras de La Habana (465).

Hace prácticamente una semana las autoridades cubanas alertaron del alto impacto que está teniendo la variante Delta (conocida como cepa india) en Matanzas.

En los últimos quince días, la provincia registró más de 3.000 casos autóctonos de COVID-19, en su mayoría con la variante Delta.