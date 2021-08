Cementerio de Cumanayagua quintuplica sus entierros por pandemia de coronavirus en Cuba

El cementerio municipal de Cumanayagua, provincia de Cienfuegos, quintuplicó sus entierros en lo que va de agosto, debido a la incidencia del coronavirus y los fallecimientos asociados en una localidad de más de 48 mil habitantes, según el censo de 2017.

Las estadísticas indican que, desde su fundación en 1920, el camposanto no sobrepasaba los 30 entierros al mes, llegando a 40 en contadísimas ocasiones. Estos números han dado un cambio radical desde julio del presente año, indicó este sábado un reportaje de Perlavisión.

La emisora provincial aseguró que, en lo que llevamos transcurrido del mes de agosto, el cementerio de Cumanayagua ha realizado más de 200 enterramientos, provocando el colapso de sus instalaciones y obligando a sus responsables a buscar fórmulas de atención a las luctuosas necesidades de la población.

“Tenemos 2 brigadas que trabajan 24 horas, ‘madrugadas y todo’, para hacer los enterramientos en tiempo y forma”, indicó un responsable del cementerio cumanayagüense, explicando que tuvieron que recurrir a la empresa de comunales, porque los sepultureros “no dan abasto”.

“Los hoyos son abiertos por una brigada de comunales y se ocupan al final del día”, explicó el administrativo, reconociendo que en la necrópolis municipal ahora se excavan hasta 10 huecos diarios y se realizan “alrededor de 12 entierros diarios”. Sin embargo, el reportaje de Perlavisión admitió que, en lo que va de agosto, van más de 200 enterramientos realizados en el cementerio de Cumanayagua.

Con una población de 48,674 habitantes en 2017, según Wikipedia, el municipio cienfueguero ha visto reducida su población en casi un 0,5 % menos de habitantes en apenas un mes, según datos oficiales, fuertemente criticados y cuestionados en los últimos tiempos por usuarios cubanos de las redes sociales. El impacto del coronavirus en el municipio (y en el país), desde su aparición, puede ser mayor del que se reconoce oficialmente, consideran voces de la sociedad civil independiente cubana.

En ese sentido, el reportaje de la televisión cubana hizo un llamado y subrayó la importancia de protegerse. “Evitemos dejar a un ser querido en el cementerio, en tierra y a deshora”, pidió el medio de comunicación, dejando la responsabilidad por la salud y la vida en manos de los ciudadanos y sin mencionar a otros actores estatales y gubernamentales como responsables del descontrol de la pandemia de coronavirus que, con nuevas variantes y el colapso del sistema sanitario, está provocando el pico de fallecimientos más alto de la historia del país.

“La empresa no cuenta con los medios adecuados. Tienen guantes muy finos, no tenemos la mascarilla apropiada, no tenemos los trajes (EPI) que deben llevar los sepultureros”, se quejó el responsable del cementerio municipal de Cumanayagua, cuyos trabadores se exponen en la primera línea de servicios a una población que hoy vive angustiada con la falta de medicamentos, oxígeno e instalaciones médicas equipadas con los insumos adecuados.

Cumanayagua no es el único municipio que está ampliando sus cementerios a marchas forzadas por el incremento en los fallecimientos relacionados con el coronavirus. Este viernes se reportó que el camposanto de Artemisa amplió las áreas para realizar enterramientos en la tierra, a la vez que autoridades de la provincia llamaron a llevar adelante una producción acelerada de sarcófagos.

Similares situaciones se han comprobado en las provincias de Guantánamo, Cienfuegos, Santi Spíritus y Villa Clara. Uno de los reportes más reciente llega desde Pinar del Río donde 31 camposantos están siendo transformados, según indicó Osmany Azcuy Herrera, director Provincial de Servicios Comunales.

Por su parte, en el parte de este viernes, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 82 fallecidos y 7,639 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. La cifra de contagios es la más baja en todo el mes, en el que, según las estadísticas oficiales, solo se bajaron de los 8 mil contagios el pasado 9 de agosto.

A pesar del dato positivo, el especialista indicó que la situación todavía es compleja y lamentó que dos de los fallecidos en la jornada son muertes maternas ocurridas en la provincia de Camagüey.