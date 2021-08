Ricardo Arjona canta en el metro de Nueva York y nadie lo reconoce

Ricardo Arjona en el metro de Nueva York Foto © Ricardo Arjona/ Twitter/ ricardoarjona

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se llevó una desagradable sorpresa cuando se dispuso a cantar en vivo en el metro de Nueva York y nadie lo reconoció.

El artista, cuyos fans se cuentan por miles en todo el mundo, quiso realizar un experimento social del que no salió muy bien parado, al llevar una silla al metro de la Gran Manzana y comenzar a entonar sus canciones ante todos los neoyorquinos que entraban o salían de la estación.

"Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. Negro volver a la calle otra vez", escribió en su cuenta de Instagram.

Arjona se sentó en una esquina vestido con ropa informal, con sombrero y gafas, según muestra el video que publicó en sus redes sociales.

Hace solo cuatro meses, e polémico compositor y cantante ofreció un concierto por Internet que tuvo récord de ventas para un show de streaming, con más de 150 mil tickets vendidos.

La demanda fue tal que la plataforma de streaming colapsó y cerca de 30 mil personas se quedaron sin poder acceder al concierto. El artista se disculpó e informó que la presentación seguiría disponible durante 48 horas para que todos los que habían adquirido su ticket pudieran verlo "tantas veces como quieran".

