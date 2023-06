Ricardo Arjona conmueve a admiradora con inesperada llamada telefónica

"Boston, cosas que pasaron. La bendición de estar en contacto", escribió Ricardo Arjona en sus redes sociales al compartir un vídeo de la emotiva sorpresa que dio a una fanática que un día antes había ido a su concierto.

De cómplice de la sorpresa fue la hija de la admiradora, que atendía al intérprete guatemalteco en un restaurante y llamó a su madre para pasarle el móvil y que pudiera hablar con su ídolo.

Incrédula, emocionada, casi sin palabras quedó la mujer ante el detalle.

Arjona, por su parte, recurrió a la broma para restar hierro al asunto: "tu hija me dijo dos cosas, una que no había mesa para nosotros y dos que no te la pasaste bien ayer en el concierto".

"No no puede ser claro que sí, me lo pasé espectacular", reaccionó ella.

"Le voy a dejar un besito, aquí me va a cuidar su hija", añadió el intérprete.

"Te amo, gracias por llenarme ayer de dopamina", le respondió su fan, una frase que provocó las risas del cantante quien con su publicación alegró a sus followers en redes, que alabaron el gesto y el cariño que siempre profesa a sus fans.

"Aquí es donde uno conoce la envidia"; "Esa hija es una genia! Me desmayo"; "Un corazón no basta. Que alguien me explique qué es lo que tiene este ser para causar tantas emociones?"; "Qué hermoso detalle Ricardo"; "Cosas que me hacen mantenerme humilde eres el mejor"; "Qué bello eres"; "Yo lloraría eternamente", se lee entre las muchas reacciones que ha suscitado el bonito gesto de Arjona.

No es la primera vez que el artífice del éxito internacional "Señora de las cuatro décadas" tiene un detalle así con una fan.

Hace un año, mientras tenía lugar un concierto en Phoenix, Arizona habló por videollamada con una madre en Cuba para cantarle el tema.

Poco después, en septiembre invitó a un concierto suyo a una mucama cubana que había conocido en un hotel en Santiago de Chile.