Prensa oficialista de Cuba se vanagloria de tener menos muertos por coronavirus que Bélgica

Fallecido en hospital de Cuba y paciente grave en hospital de Bruselas Foto © Facebook / CiberCuba - Twitter / France TV Bruxelles

La prensa oficialista de Cuba se hizo eco del comentario de un sociólogo argentino en redes sociales y se vanaglorió de tener menos muertos que Bélgica por coronavirus, apoyándose en el análisis espurio realizado por este simpatizante del régimen cubano.

“Bélgica y Cuba tienen casi exactamente la misma población. La primera 11.647.675; la segunda 11.318.653. Bélgica no sufre ningún bloqueo; Cuba sí. Pero hoy, 27 agosto, mientras Cuba registra 440 muertos/millón hab. Bélgica tiene 2.177. Propongo socorrerla con campaña #SOSBELGICA”, sostuvo el sociólogo argentino Atilio Borón.

El tuit fue replicado en la página de Facebook de Cubadebate, y en la página ‘NO al Bloqueo contra Cuba’ que gestiona en Facebook este medio oficialista, y en ambas provocó una oleada de comentarios criticando la frivolidad con la que habían manipulado un tema tan dramático para echar a andar la vieja maquinaria propagandística que ya solo produce burdos mensajes.

En su afán de argumentar cualquier cosa a favor de la llamada “revolución cubana”, Borón ha traído por los pelos unas cifras sin un ápice de análisis crítico sobre el escenario de la pandemia en ambos países.

El también analista internacional y palmero de la dictadura cubana dejó a un lado su papel de científico social para ironizar en el plano político pidiendo socorrer al país europeo con la etiqueta SOSBelgica.

Con su comparación, Borón cuestiona la solidaridad de tantos cubanos que crearon el hashtag SOSCuba para llamar la atención sobre la crítica realidad del coronavirus en Cuba, ocultada sistemáticamente por sus autoridades, con el fin de movilizar la ayuda de la sociedad civil independiente.

Un artículo de BBC Mundo de abril de 2020 ofreció explicaciones al hecho de que Bélgica tuviera unas cifras tan altas de mortalidad asociadas al coronavirus. Según refirió, “la alta tasa de mortalidad belga se debe a la forma en que el país europeo cuenta las muertes provocadas por el patógeno”.

“Bélgica no solo cuenta el número de fallecimientos confirmados por coronavirus sino también todos los casos sospechosos, incluyendo todas las muertes producidas en residencias de ancianos”, explicó el artículo. “Se trata de un método distinto al que usan muchos de los países más golpeados por la pandemia, que solo contabilizan las muertes por coronavirus producidas en hospitales”, añadió.

Según la BBC, “el hecho de que la mayoría de países solo cuenten como víctimas de coronavirus aquellos que dieron positivo en las pruebas podría ocultar un número mayor real de fallecimientos”. Para el gobierno belga, contar las muertes confirmadas y también las sospechosas le permite luchar mejor contra la enfermedad.

“La única diferencia nuestra con otros países es que contamos los casos de forma más extensa, lo cual nos permite emprender una acción inmediata", explicó el epidemiólogo Steven Van Gutch al medio británico. Por su parte, la primera ministra, Sophie Wilmès, explicó en el Parlamento belga que “el gobierno decidió ser completamente transparente al comunicar las muertes vinculadas al covid-19, aunque eso exagerara los números".

“Puede parecer que tenemos una tasa de mortalidad muy alta, pero en realidad nuestros datos son comparables a los de Francia o Reino Unido, por ejemplo. Cuando se revisen los datos de otros países y se muestre la cifra real, nuestras tasas de mortalidad se equipararán”, estimó Van Gutch, quien dijo comprender la alarma de algunos ante cifras tan elevadas.

“Solo intentamos ser lo más transparente y honestos posibles. Quizás hemos sobreestimado el número real de muertes, pero eso nos parece mejor que no contarlas de forma suficiente", añadió el científico.

“Además, opino que la forma real de medir cómo lo está haciendo un país es mirando su respuesta sanitaria. Sí, nuestra contabilidad nos hace el país con mayor tasa de mortalidad, pero nuestras unidades de cuidado intensivo, incluso en el pico de la pandemia, no sobrepasaron más del 58% de su capacidad”, concluyó el experto.

El post de Cubadebate, replicando el tuit de Borón, provocó cientos de comentarios críticos de cubanos indignados con la manipulación y la propaganda barata de la prensa oficialista cubana.

"Atilio Borón suelta un tuit apto para menores de 12 años de edad biológica o mental, y como no podía ser diferente acá está. Bélgica usa criterios para clasificar las muertes por COVID-19 muy diferentes y más expandidos que los de Cuba, que ni siquiera ha seguido los criterios de la OPS. Nada tiene que ver acumulados donde no cuenta la variable temporal con la explosión de casos”, indicó el científico cubano Amílcar Pérez Riverol.

“Bélgica jamás tuvo escasez de oxígeno, ventiladores o medicamentos, incluidos kit de intubación. Por demás el propio Ministro de Salud de Cuba, en un medio tan oficial como ustedes reconoció las imprecisiones y sesgos en las cifras de fallecidos de Cuba. Respétense, y si no son capaces de hacerlo con ustedes mismos, respeten a los otros. Incluidos los que ya no están”, sentenció el biólogo.

“Ver una publicación como esta me asquea. No sólo por la comparación entre ‘muertes’, como si no se hablara de personas, de dolor, de familias, de tragedias humanas. Para el autor y quienes lo divulgan, son sólo números, estadísticas para defender y manipular un desastre”, criticó la usuaria Lis Ferrer en los comentarios.

“Ni en el peor momento de la pandemia los hospitales [belgas] colapsaron, las personas murieron en una silla o en un pasillo de hospital sin llegar a una cama o a un respirador, ni por falta de medicamentos. No hubo contradicciones entre fallecimientos declarados y cifras provinciales, no hubo familias esperando una ambulancia que nunca llegó”, indicó, subrayando problemas que afectan diariamente a la sanidad pública cubana.

“Tampoco es un país que venda su sistema de salud como potencia mundial. Tampoco gastó recursos en crear múltiples candidatos vacunales con su bandera, sino que priorizaron una sola, y en cooperación con otros, aceleraron la fabricación para garantizar la vacunación de las personas gratuitamente, como parte del sistema de salud pública”, añadió Ferrer.

“En fin, que Bélgica no necesita ni necesitó un SOS. Usar las muertes de los ciudadanos de ese país que siempre ha estado con la mano tendida hacia Cuba, que es el país europeo con más cooperación académica con Cuba, incluyendo el desarrollo de la biotecnología y de la medicina, es un golpe bajo y sucio. Solo es capaz de mostrar los límites que ya no duda en franquear este aparato propagandístico ahogado en su frustración y su propia ineficiencia. Como ciudadana cubana, siento una vergüenza infinita”, expresó la internauta cubana.