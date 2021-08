Seguridad del Estado cita de nuevo a periodista cubano Héctor Valdés Cocho

Héctor Valdés Cocho Foto © Facebook

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho denunció el domingo en redes sociales haber sido citado de manera ilegal, a través de una llamada telefónica, para que acuda este lunes 30 de agosto a Villa Marista, sede del órgano de instrucción de la Seguridad del Estado.

Valdés Cocho precisó que hace tres días recibió una llamada privada de un número desconocido, y que un agente de la policía política le comunicó que debía presentarse a las 11:00 a.m. en el mencionado centro de detención.

"A mí negativa ya que es ilegal ese proceder, insisten en llamar para recordarme que debo asistir. Si mañana me sucede algo, ya saben", avisó el periodista poniento en copia de su mensaje a varias organizaciones de Derechos Humanos

En la conversación telefónica, la Seguridad del Estado le dijo que el motivo de la citación fue una entrevista realizó Valdés Cocho a la familia de dos detenidos tras las protestas del pasado 11 de julio.

“Si quieren que yo vaya tienen que tocarme la puerta de mi casa y con una citación oficial con 72 horas de antelación, firmada por un tribunal. Si no es así, pues es ilegal”, respondió el periodista a quien lo llamaba.

Las llamadas se fueron repitiendo durante las últimas horas, siempre con amenazas.

“Ya dejo en aviso de lo que me pueda ocurrir mañana. No es paranoia (aunque tenemos todo el derecho de estar paranoicos), es precaución. Soy periodista, no he cometido delito alguno. No hay delito en informar la realidad”, escribió Valdés Cocho en Facebook.

En las últimas semanas, Valdés Cocho ha recibido numerosas amenazas anónimas en redes sociales, tanto contra él como contra su pareja.

El envío de menajes agresivos desde cuentas anónimas es parte de las tácticas habituales de la Seguridad del Estado cubana contra activistas y disidentes

En el pasado, Valdés Cocho también ha sido detenido y golpeado, ha estado sitiado en su domicilio y le han cortado las líneas telefónicas para impedirle hacer su trabajo.

También ha sido desalojado de sus viviendas alquiladas por presiones de la policía contra los propietarios.