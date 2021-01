Periodista independiente Héctor Luis Valdés desalojado por segunda vez: "Duele la poca valentía de muchos cubanos"

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho denunció que fue desalojado del alquiler en el que residía en La Habana por segunda vez en lo que va de 2021.

“En los pocos días que va de año sufro mi segundo desalojo por solamente querer una justicia en mi país, por querer igualdad, por querer libertad”, se quejó el periodista independiente en Facebook, donde precisó que el nuevo desalojo le fue anunciado, además, el mismo día en que cumplía 30 años. “Pues sí, el cumpleaños se hizo, aunque tristemente quedó marcado con otro desalojo a mis espaldas”, escribió.

“Tuve que experimentar el sinsabor de que en plena fiesta de celebración me comuniquen que tengo que abandonar mi renta, nuevamente por ser quién soy; un periodista que no permite la censura, que no permite que lo manipulen y por ser obviamente miembro del Movimiento San Isidro”, añadió.

El joven precisa que "lo más triste" es que sus amigos que presenciar cómo son "discriminados por el simple hecho de tener idea propia, de querer un futuro mejor”.

El periodista independiente subrayó que “duele mucho la poca valentía de muchos cubanos, duele demasiado el tener que sufrir una vez más el ser echado a la calle” por su ideología política y por su listado de amigos, en los que incluyó a Iliana Hernández, Luis Manuel Otero Alcántara, María Matienzo, Kirenia Yalit Nuñez Perez, Aminta D'Cárdenas, Abu Duyanah Tamayo, Nelson Julio Álvarez Mairata, Jorge Luis Arias y Alfredo Martínez, todos activistas contrarios al Gobierno cubano.

El joven aclara que ninguno de ellos es terrorista y que solo quieren “el fin de una tiranía, el fin del abuso de poder”.

“No permitiré otro abuso más, otra arbitrariedad, solo festejábamos mi cumpleaños, nadie estaba planeando poner bombas. Imbéciles!”, concluyó.

En una segunda publicación, Valdés Cocho compartió varias fotos en las que se le puede ver posando junto a la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández. "Por mucho que me desalojen no lograrán quitarme la sonrisa, no podrán quitarme el calor de mis amigos", escribió.

"Alzamos los brazos porque desde el primer momento en que decidimos alzar nuestras voces, somos libres. Eso realmente es lo que les duele", concluyó.

Junto a Héctor Luis Valdés Cocho también tuvo que abandonar el alquiler el bloguero Nelson Julio Álvarez Mairata, quien lo anunció igualmente en sus redes sociales.

"Hoy, nuevamente he sufrido un desalojo en donde vivía con el periodista Héctor Luis Valdés Cocho. A estas horas no tengo ánimo de hablar una palabra, ni dar detalles que ya daré en su momento. Ahora mismo me preocupa más mi estado vital", escribió Álvarez Mairata.

La semana pasada fue el youtuber cubano Jancel Moreno quien denunció haber sido desalojado de su alquiler en Matanzas, también por mostrarse crítico con el Gobierno cubano.

La periodista independiente, Camila Acosta, también ha sufrido en varias ocasiones ese tipo de atropello, devenido en una de las formas en que la Seguridad del Estado cerca a activistas y periodistas independientes para presionarlos a desistir de su activismo.