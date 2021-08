Familia de balsero cubano que estuvo 10 días a la deriva dice que ha sido una pesadilla y añora verlo

La familia de Julio César Capote, el balsero cubano rescatado tras pasar 10 días a la deriva, califica de pesadilla lo sucedido y añoran verlo cuanto antes.

“Yo me enteré por mi tío, que me llamó para decirme que se había ido y que no sabía nada de él. Y yo busqué en Tiktok, que ahí los balseros suben videos cuando llegan y no encontré nada”, dijo Adrián Delgado, primo de Julio César, en declaraciones a Telemundo 51.

La familia no tuvo noticias del joven de 21 años hasta que vieron las imágenes en que un hombre lo auxiliaba con una botella de agua, video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Diez días en el mar, solo, sin tomar agua, sin comida, te deshidratas y puedes morir, gracias a dios lo encontraron a tiempo. Porque si hubieran pasado los días no sé qué hubiese pasado”, confiesa Adrián, quien relata que en cuanto les avisaron que era su primo cogieron ropa para llevársela pero no se la dejaron pasar.

Yudeisy Capote, madre del balsero, califica desde Cuba de pesadilla lo sucedido aunque afirma sentirse un poco más aliviada ahora que lo encontraron. "Pero completa no estoy, porque uno de los desaparecidos es mi hermano”, añadió.

La familia dice que no sabía nada del viaje porque lo hubiesen evitado. "Estoy loca por verlo, por escuchar su voz, por saber que está bien”, concluyó la madre.

El balsero salió de Cuba en una embarcación casera con otras tres personas que murieron durante la travesía y fue encontrado el sábado 28 de agosto en las cercanías de Fowey Rocks, Key Biscayne, muy cerca de Miami.

El joven había salido en una precaria embarcación desde Playa Herradura, en el Mariel, provincia de Artemisa. El hombre que le ofreció ayuda en alta mar llamó a las autoridades y Julio César fue trasladado de inmediato al hospital Jackson Memorial.

El dueño del yate Spread Out informó, aproximadamente a la 1 de la tarde, a los vigilantes del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza, que había encontrado a un hombre en una balsa improvisada, y que el hombre le había dicho que había salido hacía 10 días de la isla.

"No podemos enfatizar lo suficiente lo peligroso que es tirarse al mar y navegar por el Estrecho de Florida en embarcaciones inseguras", dijo el jefe del Sector Miami, Ben Tuxhorn.

"La comunidad marítima del sur de Florida tiene algunas de las mejores personas que ayudan a otros mientras están en el agua, ya sea remolcando un bote o ayudando a un migrante con comida, agua y llevándolos a bordo si es necesario. Lo más importante es que esta comunidad sabe cómo llamar a la Guardia Costera en estas situaciones, porque si no lo hace, puede ser parte de una investigación de tráfico de personas", añadió.

El pasado viernes, miembros del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos interceptaron a 14 migrantes cubanos que salieron de la isla en una embarcación y lograron tocar tierra en los cayos de Florida. Los balseros fueron puestos bajo custodia de las autoridades.

En la misma semana, la Guardia Costera había repatriado a Cuba a 24 migrantes tras interceptar una embarcación frente a la costa de Elbow Cay, en Bahamas, en la que también detuvo a un presunto traficante de personas.

Desde el 1 de octubre último, la Guardia Costera ha interceptado a un total de 697 balseros cubanos, cifra muy superior a los 49 migrantes interceptados en todo el año fiscal pasado, e incluso a los 313 del año anterior.