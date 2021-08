Prorrogan en Las Tunas por dos semanas restricciones a la movilidad por el coronavirus

Calle en Las Tunas Foto © Periódico26

Autoridades de Las Tunas ampliaron al menos a 14 días más las restricciones de movilidad ciudadana y de servicios en el municipio cabecera de esa provincia, que incluye 11 consejos populares.

La decisión, según lo argumentado en medios de prensa locales se basa en la necesidad de cortar la cadena de contagio provocada por las seis cepas confirmadas de coronavirus que circulan en ese territorio, que hoy reportó 292 casos.

La medida fue establecida inicialmente 21 de agosto debido a la elevada transmisión del virus en la ciudad cabecera e incluye la restricción de la movilidad ciudadana y de los vehículos estatales y particulares que no estén directamente vinculados al enfrentamiento al COVID-19.



Se mantiene también el cierre de los comercios en Moneda Libremente Convertible (MLC) y de los servicios del sector no estatal, con excepción de restaurantes, pizzerías, cafeterías y otros que se dediquen a la venta de alimentos y puedan hacerlo a través de opciones de mensajería o domicilio.



La restricción impuesta no impedirá la venta de la canasta básica desde este 1 de septiembre.

El municipio cabecera de Las Tunas continúa vacunando con Abdala para los mayores de 19 años, embarazadas, madres lactantes y para las personas mayores de 60 años en los municipios de Puerto Padre y Colombia.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó en conferencia de prensa de este martes 84 fallecidos y 6,342 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas.

Francisco Durán García precisó que se confirmaron 258,512 casos en agosto y que hubo 2,458 fallecidos, datos que revelan la gravedad que revistió la pandemia en el mes que hoy termina.

A pesar de la progresiva mejora de algunos indicadores en los últimos días, el especialista indicó que la situación todavía es compleja en lo relativo a la cifra de fallecidos.