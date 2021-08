Madre de menor detenido el 11J denuncia que a su hijo lo obligaron a confesar vandalismo contra poster del PCC en Holguín

arco Antonio Pintueles Marrero/Detenciones 11J Foto © Facebook/Caludio Fuentes/AFP

La madre de un menor detenido el 11J denunció este martes que a su hijo lo obligaron a confesar que vandalizó un póster de la sede del Partido Comunista en Holguín.

“Mi hijo es un adolescente de 18 años muy manejable y el instructor le decía ‘mira, tu mamá está allá afuera, está sufriendo, coopera con el proceso’… y reconoció, bajo esa coacción, haber tirado piedras a un póster del Partido”, denunció este martes en Radio Martí, Dairy Marrero, madre de Marco Antonio Pintueles Marrero.

La madre del menor detenido hace casi tres meses bajo los cargos de atentado y desorden público expuso, además, que durante todo este tiempo no ha podido verlo, incluso, ni cuando se enfermó de Covid-19 en la prisión provincial de Holguín donde se encuentra detenido.

“Yo nunca lo he podido ver, ni siquiera cuando estaba enfermo y él dice que están en condiciones allí terribles, la comida en muy mala, pésima, gracias al Señor, le he podido pasar algunos alimentos”, reiteró en sus declaraciones al citado medio.

Marrero expuso que ha visto la Fiscalía, pero que tampoco ha tenido respuestas por ningún lado. “Creo que es una injusticia, porque es un muchacho de 18 años recién cumplidos. Yo no supe ni cómo había sido su detención hasta hace cinco días más o menos que él mismo me contó por teléfono desde la prisión”, abundó.

Igual refirió que su hijo menor de edad le contó que “le hicieron un hematoma muy grande en la espalda, que de eso le tiraron fotos en instrucción penal. Estuvo ahí (en instrucción penal) cuarenta y seis días preso, cogió la Covid allí dentro y después, lo trasladaron a un hospital de campaña en la cárcel de mujeres”.

“No entiendo y nadie me aclara nada, yo tengo un abogado, pero el abogado se rige prácticamente por lo que ellos dicen ‘hasta aquí puedes llegar, hasta aquí no puedes llegar. Él es un adolescente que nunca había salido de su casa, no tiene antecedentes penales, le han dado a firmar cosas que él no leyó nunca y entonces, dicen que el proceso de mi hijo todavía está abierto”, concluyó en sus declaraciones.

Marcos Antonio Pintueles Marrero reside en el reparto Vista Alegre, de la ciudad de Holguín y es estudiante del tercer año del Técnico Medio en Comercio.

Según datos aportados por su madre a activistas que apoyan a los familiares de los detenidos el 11J y quienes también visibilizan sus casos en las redes sociales, este menor de edad “no padece de ninguna enfermedad, recién cumplió sus 18 años y es un joven alegre, de buena conducta, muy querido por los vecinos, los amigos y su familia”.

La madre refiere que su hijo aún no tiene fecha de juicio. “El instructor policial que lo atiende, dice que el proceso de mi hijo no estaba cerrado. Aún siguen investigando porque no tienen pruebas contra él”.

Ella reitera que su hijo “se mantuvo firme en su criterio que lo único que había hecho era hacer el recorrido completo de la manifestación, pero el primer instructor que tuvo lo coaccionó y le dijo que, si declaraba que había tirado piedras, le daría fianza hasta el juicio y que esperaría juicio en la casa”.

“Adolescente al fin, declaró que había tirado dos piedras contra una columna del Partido para salir de allí. Luego los que estaban en la celda con él, le dijeron que el instructor solo lo estaba manipulando y que no le daría la fianza prometida. Ese mismo instructor, además, le decía que firmara cosas que mi hijo por la inexperiencia ni leía”, reiteró, también.