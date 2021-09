Así celebraron el cumpleaños 64 de Gloria Estefan

su sobrina Lili Estefan estuvo entre las organizadoras de la celebración Foto © Instagram / Lili Estefan

La diva cubana Gloria Estefan cumplió este 1ro de septiembre 64 años y la familia lo celebró por todo lo alto.

La presentadora Lili Estefan compartió un video de la celebración en la que un grupo de mariachis que le llevaron por sorpresa a Gloria. En el clip, la cantante se ve feliz y rodeada de sus seres queridos en el patio de la casa.

"Así celebramos el cumpleaños de la tía más bella y divertida del mundo, ¡con esta sorpresa! Happy Birthday @gloriaestefan que vengan muchos masssssss llenos de SALUD y puras bendiciones y muchas mesas rojas! Love uuuuu to the moon and back and around the world 20 times", escribió Lili junto a

Desde el programa que comparten Lili, Gloria y su hija Emily, la versión hispana de The Red Table Talk de Jada Pinktt Smith, también celebraron el cumple de la cantante, con pastel incluido y recuerdos de algunos de sus divertidos momentos.

"¡Feliz cumpleaños @gloriaestefan! Esperamos que tenga el día más increíble! Gracias por traer tanta luz y alegría a las vidas de todos. Un brindis a muchos, muchos más", se lee junto al video.

Gloria Estefan comparte la felicidad de su cumpleaños con su aniversario de bodas con Emilio Estefan, con quien ha construido una hermosa familia con sus hijos Emily y Nayib, y un sólido imperio musical y empresarial en el sur de la Florida.

"¡Feliz cumpleaños bebe! Otro cumpleaños, otro aniversario. Tantos recuerdos que representan tantas bendiciones en nuestra vida.

¡Gracias por nuestra hermosa familia! ¡¡Espero que Dios nos dé la oportunidad de vivir muchos años más juntos!!", escribió Emilio Estefan.

Gloria no dejó pasar su aniversario 43 con Emilio y le dedicó también un amoroso mensaje: "

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.