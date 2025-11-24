Tras acusaciones infundadas, abogado en Florida se disculpa con Emilio y Gloria Estefan

El abogado Travis Walker, representante del residente de West Palm Beach Joseph Manzaro, ofreció una disculpa pública a Emilio y Gloria Estefan luego de que un tribunal estadounidense desestimara la demanda en su contra y sancionara al propio Walker por presentar acusaciones “infundadas” y “más allá de lo inverosímil”.

En un video publicado por el propio Emilio Estefan en Instagram, el letrado reconoció que nunca debió haber llevado el caso a los tribunales y que sus acciones causaron un daño innecesario a la reputación de la pareja cubanoamericana.

“Como saben, la demanda ha sido desestimada y el tribunal ha sancionado mi comportamiento al declarar que mis reclamaciones carecían de fundamento”, admitió Walker al inicio del video.

“Este resultado refleja lo que debí haber reconocido desde el principio: las acusaciones eran infundadas y nunca debí haberlas hecho. Lamento profundamente mi decisión…”, continuó.

El abogado, con oficinas en la Costa del Tesoro de Florida, aceptó públicamente que las sanciones impuestas por el juez fueron “apropiadas” y asumió total responsabilidad por su “conducta indebida”.

“Quiero que sepa que estoy sinceramente arrepentido de lo que hice. No hay excusa para hacerlo. Le aseguro que nada como esto volverá a suceder”, añadió.

Las disculpas de Walker se suman al episodio legal que había generado indignación y sorpresa en la familia Estefan, luego de que Manzaro afirmara que, una década atrás, habría sido trasladado desde una fiesta en la mansión de Sean “Diddy” Combs hacia una residencia entonces propiedad de los Estefan, a través de un supuesto “túnel secreto”.

En agosto, la Corte estadounidense calificó el caso como “frívolo” y señaló que la existencia de ese túnel era técnicamente imposible debido a la naturaleza artificial de Star Island, construida sobre terreno dragado. Según el fallo, no es posible excavar mucho sin llegar al agua.

Además, determinó que ninguna de las acusaciones vinculaba de manera directa a Emilio Estefan con los supuestos hechos y desmontó otros señalamientos del demandante, incluyendo la presencia de celebridades que, según registros públicos, ni siquiera estaban en Miami ese día.

Emilio Estefan: “No podemos creer todo lo que leemos”

Junto al video, el productor musical compartió un mensaje donde reflexiona sobre la facilidad con la que la desinformación puede expandirse en redes sociales.

“Este video nos recuerda que no podemos creer todo lo que leemos o escuchamos. En estos tiempos de internet y redes sociales, las noticias se difunden rápidamente y muchas veces no son ciertas”, escribió. “Es nuestra responsabilidad defender la verdad y exigirla. ¡Es una verdadera pena!”

La familia Estefan anunció previamente que emprenderá acciones legales para buscar compensación por los daños ocasionados a su reputación.

Con esta disculpa pública, el caso parece llegar a su cierre, aunque queda la huella de cómo una acusación sin base puede escalar hasta los tribunales y afectar la vida personal y profesional de figuras ampliamente reconocidas por la comunidad cubana dentro y fuera de Estados Unidos.