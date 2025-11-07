Lina Luaces presume con orgullo su apellido Estefan en ceremonia de Miss Universo 2025

Durante la Ceremonia Universal de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, Lina Luaces, representante de Cuba, se robó todas las miradas no solo por su elegancia y porte, sino también por la manera en que llevó con orgullo su historia familiar.

Hija de la reconocida conductora Lili Estefan, y sobrina de Emilio y Gloria Estefan, la joven ha sabido transformar su apellido en símbolo de identidad, esfuerzo y resiliencia.

Vestida con un deslumbrante diseño del libanés Nidal Nouaihed, irradiaba confianza y carisma mientras desfilaba con la banda de Miss Universe Cuba. Aunque siempre se ha presentado como Lina Luaces esta vez dijo con orgullo su apellido materno Estefan, algo en lo que repararon sus seguidores en redes.

Su participación fue celebrada por cientos de compatriotas y seguidores, quienes destacaron su serenidad, belleza y el orgullo con el que representa a la comunidad cubana en el certamen.

Captura / Instagram / Miss Universe Cuba

En diversas entrevistas, Lina ha señalado que no huye de su apellido Estefan, sino que lo asume con responsabilidad, cariño y orgullo porque es parte de lo que es y del legado con el que ha crecido.

En la gala tailandesa, esa mezcla de herencia y autenticidad se reflejó en su presencia escénica, conquistando tanto al público como a los medios internacionales.

Su paso por Miss Universo marca un momento especial para la isla: Cuba vuelve a resonar en el escenario mundial, y lo hace de la mano de una joven que equilibra raíces, orgullo familiar y vocación propia. Lina Luaces, con su elegancia natural y determinación, demuestra que el apellido Estefan sigue brillando, ahora en una nueva generación.