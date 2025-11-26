Una Menina "vestida de Cuba" y con canciones de Gloria Estefan causa furor en Madrid

Una Menina vestida de Cuba y pintada con títulos de canciones que marcaron la carrera de la cantante Gloria Estefan se ha robado la atención de quienes recorren la Plaza de Colón en Madrid.

La escultura, llena de colores y referencias caribeñas, forma parte de Meninas Madrid Gallery 2025, el evento urbano que convierte las calles de la capital española en un museo al aire libre.

Captura de Facebook / Yander Zamora

Titulada "Hablemos el mismo idioma: La música", la Menina cubana es vista por miles de transeúntes y turistas, llamando especialmente la atención entre cubanos que la descubren por casualidad en medio del invierno.

Gloria explicó la intención detrás de su creación en un video publicado en Instagram.

Tras regresar a Miami "eufórica" por su actuación en la capital española en octubre, aseguró creó esa pieza especialmente para el público madrileño, en agradecimiento por tantos años de apoyo, cariño y de escuchar su música.

"Por eso quise diseñar esta Menina especialmente para ustedes, usando los títulos de mis canciones favoritas que llevan un mensaje a todos ustedes y espero que cada vez que la vean se recuerden de mí", expresó.

Una exposición que toma la ciudad

La participación de la artista cubanoamericana forma parte de una iniciativa que reúne este año 34 esculturas de 1,80 metros que reinterpretan el clásico de Velázquez.

Ubicadas en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, las obras se pueden ver desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre, y luego serán subastada con fines benéficos.

Además de Estefan, personalidades como el dúo Los del Río, la actriz Paula Echevarría, periodistas de radio, artistas visuales y hasta la asistente virtual Alexa interpretan su propia versión de la icónica figura del cuadro "Las Meninas" de Diego Velázquez, considerado una joya del Museo del Prado y una de las obras más admiradas del mundo.

Cada pieza cuenta con un código QR que permite a los visitantes conocer la historia detrás de su diseño mediante una explicación virtual.

El proyecto, impulsado por el artista Antonio Azzato, cuenta con el apoyo del programa municipal "Todo está en Madrid" y de la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

Tras finalizar la muestra el 15 de diciembre, las figuras serán subastadas para apoyar causas benéficas: el 80 % de lo recaudado se donará a fundaciones y asociaciones, mientras el resto contribuirá a financiar futuras ediciones del evento.

Una cubana universal que rinde tributo desde la distancia

Con esta pieza, Gloria Estefan -una de las artistas latinoamericanas más influyentes de la música global- deja una marca visible en el corazón de Madrid con un gesto que, aunque artístico, también se siente profundamente personal.

Su Menina lleva estampado el lenguaje que la ha unido durante décadas a millones de oyentes, y el guiño a Cuba la convierte en un punto de encuentro emocional para los compatriotas que descubren inesperadamente un símbolo de la isla en medio del invierno madrileño.

La cantante recurre al arte para hablar de identidad, memoria y música, creando un puente que conecta su Cuba natal con la España que la recibe y con el público internacional que continúa celebrando su carrera.

Madrid, mientras tanto, se convierte durante un mes en el escenario perfecto para ese diálogo cultural que la artista describe con una invitación sencilla: "Hablemos el mismo idioma: la música".