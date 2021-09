Permanece en Estados Unidos el joven balsero cubano Julio César Capote

Julio César Capote Foto © Telemundo51

El joven balsero cubano Julio César Capote, que fue rescatado en el mar el pasado fin de semana, recibió la aprobación de las autoridades migratorias para poder quedarse en Estados Unidos.

Capote, quien estuvo 10 días a la deriva en el mar y vio morir a su tío y a dos amigos que viajaban con él, pasó la entrevista de miedo creíble, luego de explicarle a las autoridades que su tío, Chenli Yoan Capote, había desobedecido las órdenes del régimen de reprimir a los manifestantes del 11 de julio y estaba a la espera de enfrentar represalias por ser exmilitar.

"A mi tío lo estaban obligando a que le cayera a golpes a las personas en la calle y a él no le cuadró eso porque él no es ese tipo de personas, y me dijo 'óyeme, vámonos de este país' y alquilamos una balsa y nos fuimos", contó Capote a Telemundo51.

El balsero, de 20 años, salió de Cuba en una embarcación casera con la intención de llegar a puro remo a Miami. Con él viajaban su tío, que organizó el viaje, y los hermanos Josué Gabriel y Karen Rojas Pareta, de 22 y 19 años, respectivamente, y quienes murieron durante la travesía. Capote fue hallado 10 días después en lo que quedaba de la balsa, por el dueño de un yate en las cercanías de Fowey Rocks, en Key Biscayne, que le dio agua y comida y avisó a las autoridades.

"No lo volvería a hacer", confesó Capote, que aún no se recupera del trauma que vivió durante la travesía, en la que vio cómo los que iban con el alucinaban e iban desapareciendo en el mar. "Pero estoy orgulloso de la decisión que tomó mi tío de negarse a maltratar al pueblo, por eso me siento orgulloso de haber tomado la misma decisión de él".

Desde el 1 de octubre último, la Guardia Costera ha interceptado a un total de 697 balseros cubanos, cifra muy superior a los 49 migrantes interceptados en todo el año fiscal pasado, e incluso a los 313 del año anterior.

"Una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica", señaló la Guardia Costera en un comunicado oficial, en el que reiteró los peligros de las travesías marítimas y que los migrantes interceptados serán devueltos.