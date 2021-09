Obama se cuela de guajiro en teleclase para niños en Cuba

Las pifias de las teleclases en Cuba vuelven a ser noticia luego de que la imagen utilizada para ilustrar el poema “El guajiro”, de Ángel Augier, en una clase de Español de tercer grado fuera un cuadro que representa al expresidente norteamericano Barack Obama como un campesino, vestido con guayabera y sombrero de yarey, obra del pintor cubano Rogelio Fundora.

Con el simpático título de "El colmo de la quemadera", el periodista independiente Boris González Arenas compartió en Facebook la insólita imagen y explicó las circunstancias del irrisorio equívoco.

“En una teleclase de hoy lunes, correspondiente a la asignatura de Español de tercer grado, mandaron a los niños a leer en su libro de texto el poema ‘El guajiro’”, precisó Boris, quien acotó que la imagen en pantalla era reproducción de un cuadro que el pintor Rogelio Fundora regaló a Obama.

González Arenas remató su explicación con los versos de Augier que, dado su contenido, elevan a la enésima potencia el alcance del equívoco: "Hasta que he puesto mi mano / en esta tierra que es mía, / mi corazón no sabía / lo que es sentirse cubano. / Antes era yo un lejano / guajiro en tierra extranjera, / sin tierra, ni tan siquiera,/ para tener sepultura / ¡Y hoy tengo tierra segura / donde plantar mi bandera!", dice el poema.

La publicación ha generado decenas de comentarios -muchos de ellos jocosos- de cubanos que no dan crédito a semejante error. “Uno se quiere encabronar con esa gente pero no puede, son taaaaaan ridículos que lo que provocan es risa”, comentó un internauta; y no faltó quien calificó a Obama de “guajiyuma” o “guajiro de Hawái”.

“¡Pero qué locura! ¿Pero qué está fumando esta gente? Da gracia pero no deja de ser preocupante. Andan sin cabeza”; “Dios mío esta gente ha descubierto un nuevo alucinógeno. ¡Qué clase de arrebato!", fueron otros comentarios de cubanos que conjeturan posibles causas para una equivocación de tal magnitud.

“Se están fumando la moringa. Es un hecho”, reiteró una comentarista siguiendo la misma idea. “Ese oficial de la CIA infiltrado es un caballo”, sentenció jocoso otro internauta

“Eso fue que metió en Google ‘guajiro Cuba’ y la primera imagen que le salió la metió en el power point”, comentó por su parte la también periodista independiente Luz Escobar.

En las últimas horas el insólito error va teniendo recorrido también en Twitter, donde muchos cubanos -además de morirse de la risa- comentan variadas hipótesis sobre una pifia que va camino de viralizarse.

El cuadro "El hermano Obama"

Conocido en Cuba y en otros países como "El guajiro que pinta", Rogelio Fundora explicó en declaraciones a Sputnik, en 2018, que la idea de pintar a Barack Obama surgió mientras trabajaba en la serie “Guajiros de mi tierra”, un conjunto de retratos de importantes figuras cubanas e internacionales, donde todas tenían en común un sombrero de yarey, típico del campesinado de la isla.

"Es difícil de explicar, pero ese cuadro lo pinté meses antes de que se anunciara la visita de Obama a Cuba (en marzo de 2016) y nadie imaginaba que alguna vez un presidente de EEUU pudiera visitar La Habana, no sabía cómo, pero siempre tuve la intuición que alguna vez se lo haría llegar", declaró Fundora, quien tituló su pieza "El hermano Obama".

Cuenta que durante la histórica visita presidencial de marzo de 2016 a Cuba, pensó hacerle llegar la pieza como un obsequio, pero no fue hasta muchos meses después, casi al término del mandato de Obama -en enero de 2017- que se animó a enviar el cuadro a Washington.

Lo que sorprendió al pintor cubano fue que meses después le llegó a su casa en el poblado de Madruga, en la provincia de Mayabeque, un sobre timbrado con el sello presidencial de EE.UU., con una foto donde aparecía Obama riendo, con un sombrero y sujetando el cuadro. En la foto también salía el asesor presidencial, Ben Rhodes.

"Esa fue mi mejor retribución, ver a Obama sonriendo con mi cuadro en sus manos en la Oficina Oval de la Casa Blanca", comentó el artista, para quien esa sonrisa y el gesto de enviarle la foto fue para él la aceptación del regalo.

Más de cuatro años después del posado de Barack Obama junto a su obsequio, una teleclase cubana el primer día del recién iniciado curso escolar, revive la anécdota y reitera el cuestionamiento sobre la calidad de las teleclases, donde abunda los errores gramaticales de redacción y hasta alguna que otra falta de ortografía, según

El Ministerio de Educación (MINED) alertó a comienzos de mes que un falsa parrilla televisiva de clases estaba circulando entre usuarios de las redes sociales en la isla. “A nuestra población le reiteramos que el Ministerio de Educación cuenta con un sitio institucional que constituye la fuente oficial de información del organismo (www.mined.gob.cu)” detalló la nota aclaratoria en el portal del MINED, donde igual saldrá publicada la parrilla oficial de las teleclases del nuevo curso escolar en Cuba.

Este lunes 6 de septiembre se inició en toda Cuba el nuevo con clases televisadas. Decisión que, según precisó la ministra de Educación, fue tomada de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en correspondencia con las actuales circunstancias sanitarias en Cuba. La ministra precisó que los estudiantes podrán recibir clases presenciales cuando sean vacunados.