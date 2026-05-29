Así se gana la vida esta joven de 16 años en Cuba: "Hoy puedo decir que tengo mi propio negocio"

Una joven cubana de 16 años llamada Adita se convirtió en tendencia esta semana tras publicar un video en TikTok en el que relata cómo dejó la escuela en noveno grado para montar su propio negocio de manicura y ayudar económicamente a su familia en Cuba.
«Tengo 16 años y vivo en Cuba y hoy por hoy puedo decir que tengo mi propio negocio», dice la joven al inicio del clip, publicado el pasado miércoles bajo el usuario @adis_nails15.
«Para nadie es un secreto que aquí en Cuba construir un negocio o simplemente tener algo es prácticamente un sacrificio», reconoce Adita en el video, que acumuló más de 530,000 reproducciones y 32,200 likes en pocos días.
La joven explica que tomó la decisión de abandonar los estudios movida tanto por la pasión como por la necesidad: «Dejé la escuela en noveno grado para dedicarme a esta pasión. No solo eso, sino también para tener mi propio dinero y ayudar un poquito más a mi mamá en la casa».
Adita describe una realidad cotidiana que muchas familias cubanas reconocen: «En las situaciones que se está viviendo hoy en día hay personas que no tienen ni un plato de comida para almorzar».
Frente a ese panorama, la joven valora lo que ha logrado junto a su madre y su hermana: «Hoy puedo darle gracias a Dios que nosotras tenemos aunque sea un plato de comida o cualquier cosa. Gracias a mi esfuerzo, al esfuerzo de mi hermana y al esfuerzo de mi mamá».
Lejos de presentar su salida del sistema escolar como un fracaso, Adita la reivindica como una elección consciente: «Dejé la escuela pero no para ponerme a vaguear, sino para tener un trabajo digno y que cada persona valora».
El testimonio de esta adolescente refleja una tendencia documentada en la isla. En abril, adolescentes cubanos dejaron la escuela para trabajar como ayudantes de albañilería o para buscar leña, y otro menor declaró: «Estudiar no tengo, tengo que buscar leña».
La propia ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba reconoció a inicios de 2025 que muchos jóvenes abandonan los estudios para incorporarse al trabajo, en un contexto donde la crisis económica, los apagones y la escasez de alimentos han erosionado las condiciones de vida de millones de familias.
El sector de la belleza se ha convertido en una de las pocas salidas accesibles para jóvenes sin capital ni formación universitaria. Una manicurista cubana ganó popularidad en Instagram en diciembre de 2025 por diseños que duraban más de 30 días, con servicios que oscilan entre dos y tres dólares por atención.
Cuba permite más de 2,000 actividades para el trabajo por cuenta propia, aunque el sector enfrenta restricciones burocráticas y la crisis de combustible afecta al 96% de las pequeñas y medianas empresas. Ya en 2018, un tercio de los casi 568,000 cuentapropistas registrados en la isla eran jóvenes.
Adita cierra su video con una declaración que resume su postura: «No me arrepiento de haber dejado la escuela, al contrario, estoy orgullosa de mí por todo lo que he logrado con tan solo 16 años».
Preguntas frecuentes sobre el emprendimiento juvenil en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Adita y por qué se ha vuelto popular en redes sociales?
Adita es una joven cubana de 16 años que dejó la escuela para abrir su negocio de manicura. Su historia ha captado la atención en redes sociales debido a su decisión valiente de emprender a tan temprana edad en un contexto económico complicado como el de Cuba. Adita utiliza TikTok para compartir su experiencia, lo que ha generado un debate sobre las dificultades económicas que enfrentan los jóvenes en la isla.
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¿Por qué Adita decidió abandonar la escuela en Cuba?
Adita dejó la escuela motivada por su pasión por la manicura y la necesidad económica de su familia. En su testimonio, explica que su elección fue consciente y no un fracaso, ya que buscaba un trabajo digno que le permitiera contribuir al sustento de su hogar, algo que es una realidad para muchos jóvenes cubanos debido a la crisis económica que atraviesa el país.
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¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los jóvenes emprendedores en Cuba?
Los jóvenes emprendedores en Cuba enfrentan restricciones burocráticas y una crisis de combustible. Aunque el gobierno ha permitido más de 2,000 actividades para el trabajo por cuenta propia, las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) sufren por la escasez de recursos y el control estatal. Muchos jóvenes ven en el emprendimiento una forma de superar estas dificultades, aunque el entorno sigue siendo hostil.
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¿Cómo afecta la crisis económica a las decisiones educativas de los jóvenes cubanos?
La crisis económica lleva a muchos jóvenes cubanos a dejar la escuela para trabajar. La falta de oportunidades laborales bien remuneradas y la necesidad de apoyar a sus familias económicamente empujan a adolescentes como Adita a buscar alternativas en el sector privado, a menudo a costa de su educación formal. Esta situación refleja una tendencia creciente en la isla, agravada por los apagones y la escasez de alimentos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.