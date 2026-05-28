Josefina Vidal: «Cuba siempre ha estado dispuesta a dialogar con EE.UU.»

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La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, afirmó en una entrevista exclusiva concedida a PBS NewsHour este miércoles que el canal de diálogo entre La Habana y Washington «está abierto», aunque advirtió que existen «razones para dudar de la seriedad del lado estadounidense».

Vidal reconoció que las conversaciones entre ambos gobiernos se manejan «de forma discreta» y se negó a confirmar si actualmente participan en negociaciones formales, pero reiteró la disposición del régimen cubano a dialogar: «Siempre hemos favorecido el diálogo con Estados Unidos y con cualquier otro país, porque lo vemos como la única forma en que los países pueden discutir sus diferencias».

La entrevista se produce en un momento de máxima tensión bilateral, con EE.UU. incrementando los vuelos de vigilancia alrededor de Cuba, un portaaviones posicionado en el Caribe y el presidente Trump repitiendo que puede «hacer lo que quiera» con la isla.

Sobre la crisis interna, Vidal ofreció una descripción devastadora: «Imaginen un país que no recibe en cinco meses ni una gota de petróleo. Hemos tenido que posponer cirugías. Eso ha tenido un impacto en la generación de electricidad y, como consecuencia, en los servicios de salud, la educación, el suministro de agua». Calificó la situación como un «castigo colectivo» sin justificación.

Esta semana, Cuba recibió una partida de ayuda humanitaria de China, en medio de una crisis alimentaria y energética que la ONU advirtió en febrero podría derivar en un colapso de los servicios esenciales.

Vidal rechazó categóricamente las acusaciones de la administración Trump de que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.: «El gobierno de Estados Unidos no está diciendo la verdad. Las agencias estadounidenses saben muy bien que Cuba no es ni ha sido nunca una amenaza». Negó además la existencia de operaciones de inteligencia de China o Rusia desde territorio cubano.

Sobre la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana el 14 y 15 de mayo —la primera de un director de esa agencia a Cuba en décadas—, Vidal se negó a comentar. Sí señaló que Washington «nunca ha presentado ninguna evidencia oficial» que respalde sus acusaciones, y calificó esas alegaciones de «pretexto para justificar la escalada».

Ante la pregunta sobre una posible acción militar estadounidense, la viceministra fue directa: «Nos tomamos muy, muy en serio las amenazas provenientes de Estados Unidos. Y siempre hemos estado listos para defender nuestro país». Aclaró, sin embargo, que Cuba «no busca el conflicto» y que «no hay razón por la que cubanos y estadounidenses deban morir».

Vidal también arremetió contra el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de cubanos exiliados y principal arquitecto de la presión económica contra la isla: «Marco Rubio no conoce Cuba. Nunca ha estado en Cuba. No entiende Cuba. Parece que no está familiarizado con la historia de Cuba».

Rubio, por su parte, declaró esta semana que EE.UU. seguirá hablando con Cuba porque «tener un Estado fallido a 90 millas de nuestras costas es una amenaza para la seguridad nacional».

Vidal dejó claro que La Habana está dispuesta a negociar «sobre cualquier otro tema» con una sola excepción: «Las cuestiones relacionadas con nuestro orden interno son competencia exclusiva del pueblo cubano y solo del pueblo cubano».

Las conversaciones entre Cuba y EE.UU. fueron calificadas por la propia Vidal en abril como «muy preliminares» y sin estructura formal, lo que contrasta con el tono de apertura que proyectó en esta entrevista.