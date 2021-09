Limay Blanco: "Si no estás usando un medicamento, tráelo para que la obra no pare, ayúdame a ayudar"

Limay Blanco instó a las personas que van a buscar medicamentos a su casa a donar alguno que tengan por casa no estén usando “para que la obra no pare”.

“¿Ustedes se acuerdan como estaba eso? Eso estaba lleno. Ahí casi no quedan medicamentos”, dijo el humorista cubano en un vídeo publicado en sus redes sociales donde mostró la disminución del volumen de medicamentos disponibles para ayudar a quienes lo necesiten.

“¿Tú sabes lo que pasa? Que para la próxima, cuando vuelva a estar lleno eso, el que no me traiga un medicamento no le voy a dar medicamento. Para que no pare. Tú no me puedes decir a mí que en tu casa tú no tienes un medicamento que no estés usando”, añadió Blanco, que a través de su proyecto humanitario "Cristo salva vidas" viene realizando una encomiable labor social.

“Las personas que vienen aquí a buscar medicamentos, que se está regalando, hagan un esfuerzo, por favor, revisa el botiquín de tu casa. Revisa, tú tienes que tener algún medicamento ahí que no está vencido, tráelo para acá que a otra persona le hace falta. Ayúdame a ayudar”, insistió Limay, antes de enseñar una caja de medicinas preparada para mandar una a la provincia de Las Tunas y otra a Batabanó, en la provincia de Artemisa.

“Recuerda, ayúdame a ayudar. Si vives aquí en Cuba y vienes a buscar medicamentos y puedes donar alguno, dónalo y la obra no para. Dale. Me voy a poner pesado en la puerta”, concluyó el humorista.

Cubanos anónimos y famosos vienen recibiendo desde hace muchos meses la ayuda de Limay Blanco para conseguir medicamentos de alta demanda que escasean debido al tremendo desabastecimiento que padecen las farmacias en la isla.

A mediados de julio, la cantante Dianelys Alfonso -más conocida como “La Diosa de Cuba”- agradeció al humorista por llevarle hasta su casa medicamentos que necesitaban ella y su esposo.

Esta misma semana fue el actor cubano Carlos Massola el que agradeció a Limay por ayudarlo a conseguir unos antibióticos para la madre de la hija de Massola, que estaba delicada con una linfangitis muy fuerte en una pierna.

Además de la donación de medicamentos a quienes lo necesitan, el humorista lleva tiempo realizando una loable labor social con familias vulnerables a las que ha llegado a entregar viviendas adquiridas gracias a las donaciones económicas hechas a través de las redes sociales.

En mayo, Limay entregó una casa a una familia con cuatro menores de edad que vivían en una pequeña vivienda de madera plagada de chinchas. Previamente, en abril, el humorista le dio una sorpresa similar a otra familia, también con cuatro niños, a la que entregó una vivienda amueblada, de tres habitaciones, también adquirida gracias a donaciones.

Aunque la labor humanitaria que hace Limay Blanco ha colmado de felicidad a familias necesitadas que han visto en el artista una vía de escape a algunos de los incontables problemas y carencias que hay enCuba, también hay personas que han querido aprovecharse de su obra solidaria y han acudido a él con el objetivo de satisfacer gustos materiales en lugar de presentarle algún requerimiento urgente.

En abril, Limay dedicó un contundente mensaje a ese tipo de personas, a las que instó a dejar de pedirle cosas que no son medicamentos o bienes de primera necesidad.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.