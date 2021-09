Doctora de Miami deja de atender a pacientes no vacunados contra el COVID-19

Vacunación en EE.UU. / Doctora Linda Marraccini Foto © health.mil / Captura de imagen en nbcmiami

La doctora de Miami Linda Marraccini dejará de recibir en su consulta médica a los pacientes que se niegan a vacunarse contra el coronavirus.

La médico insiste en que se trata de una medida de prevención ante el alto riesgo de contagio que existe en Florida. El estado en agosto tuvo más de 6.600 muertes relacionadas con la COVID-19.

"Entiendo que la gente es libre de elegir, pero para mí, es un problema cuando afecta a otras personas", dijo la doctora a NBCMiami.

"Este es un problema de emergencia de salud", dijo Marraccini en una carta enviada a sus pacientes. "Ha habido millones de muertes en todo el mundo, por lo que no es algo que deba ignorarse. No se trata de un paciente que no quiera ser proactivo sobre su peso, presión arterial o colesterol. Esto nos afecta a todos", aseguró.

La doctora considera que la salud pública del país tiene "prioridad sobre los derechos de cualquier individuo" en el contexto actual. Por eso Marraccini impuso a sus pacientes un plazo hasta el 15 de septiembre para que se vacunen.

Alertó a quienes dudan sobre la vacunación contra el coronavirus que dejarán de ser atendidos en su consultorio de modo presencial, tendrán que buscarse otro médico o conformarse con la opción de atención online. Estos casos de "dudas" representan entre un 10% y un 15% de sus pacientes.

Su decisión imperativa, que defiende como sustentada en la Ciencia, generó rechazo de los usuarios de redes sociales. En Twitter llegan a calificar de "vergonzoso" el desplante de la médico a sus pacientes por no querer vacunarse.

La doctora de Miami considera que la decisión de no vacunarse pone en peligro la vida de otras personas. "Se trata de la seguridad de los demás, de un problema de salud global y de la comunidad", dijo en referencia al coronavirus.

La tasa de vacunación completa en Florida alcanza el 64 % de la población. Sin embargo, el estado tiene aún una alta cifra de fallecidos. En total asciende a más de 46.973 muertes por coronavirus y 3.354.836 de casos diagnosticados.

La médico ha dicho que su determinación de no atender a pacientes que se niegan a vacunarse es personal y no viola el juramento hipocrático, porque ofrece una opción para cumplir con su servicio, la videoconsulta.

Florida enfrenta actualmente la ola más letal de coronavirus desde que empezó la pandemia. La semana pasada se informó que las morgues de los hospitales están colapsadas. Lo mismo ocurre en las funerarias donde muchas familias acuden solicitando servicios.

En las dos semanas recientes el número de ingresos por coronavirus decreció en los hospitales del estado. Se cree que el brote está amainando gracias a la vacunación y sus efectos en la propagación del virus.

En abril el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prohibió a entidades públicas del estado emitir los llamados “pasaportes de vacunas” con el fin de certificar a terceros que alguien fue inmunizado contra el coronavirus. La medida fue anunciada mediante una orden de emergencia, después de que negocios e instituciones educativas comenzaran a pedir a sus clientes certificados de vacunación.