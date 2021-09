Muere niño de tres años tras ser atropellado por un camión en la Habana Vieja

Escena del accidente Foto © Collage Facebook/Carlos Hechavarria

Un niño de apenas tres años fue atropellado mortalmente por un camión este miércoles en La Habana Vieja, luego de que escapara de las manos de su bisabuela mientras cruzaban la calle.

El trágico incidente tuvo lugar en la céntrica calle Monte, entre Arroyo y Belascoaín, a unos 50 metros del Centro Comercial Mercado de Cuatro Caminos, según precisó Cubanet.

“Todo fue muy rápido. El chofer ni se dio cuenta que había aplastado al niño. La gente empezó a gritarle porque el niño, que tenía tres añitos, se le escapó de las manos a la bisabuela cuando estaban cruzando la calle”, explicó al citado medio una vecina de la zona que fue testigo de la tragedia.

Según los vecinos de la zona, la Policía llegó de inmediato al lugar y se llevó de la escena al chofer del camión, que pertenecería a una empresa estatal. En imágenes difundidas por el citado medio se ve que cientos de personas se reunieron en los alrededores de lugar.

Investigadores de Criminalística acordonaron la zona y tomaron fotos de la posición del vehículo, del cadáver y realizaron algunas mediciones para determinar si el chofer habría violado la velocidad establecida en esa zona.

Hasta el cierre de esta nota, los medios oficiales de prensa en Cuba no se han referido a la tragedia.

También este miércoles 8 de septiembre un accidente ocurrido en horas de la noche en la carretera Moa-Baracoa dejó el triste saldo de 7 fallecidos y una persona lesionada. Entre los decesos se encuentra un niño de 11 años y dos adolescentes, de 16 y 18 años.

En ese caso el siniestro tuvo lugar tras el choque frontal de una camioneta Toyota, perteneciente a la Empresa Constructora Integral No. 3, y un jeep particular. La persona herida en el suceso fue identificada como Raulín Masó Correa, de 41 años, y se encuentra ingresado en el hospital con lesiones que no revisten gravedad.