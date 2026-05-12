Hablan sobrevivientes de explosión en bote de Miami: "Nací de nuevo"

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Dos sobrevivientes de la explosión que sacudió una embarcación en el Haulover Sandbar de Miami el fin de semana, relataron en exclusiva a Telemundo 51 los momentos de terror que vivieron durante el incidente.

Una de las mujeres heridas resumió la experiencia en una frase devastadora: «Nací de nuevo».

La explosión ocurrió el sábado 9 de mayo, durante el fin de semana del Día de las Madres, a bordo de la embarcación «Naughty Neighbors», registrada en Sherman, Texas, mientras se encontraba en Biscayne Bay, cerca del Haulover Sandbar, en Miami-Dade.

La llamada de emergencia fue recibida a las 12:48 p.m. y desencadenó una respuesta masiva: más de 25 unidades de emergencia fueron desplegadas, incluyendo el barco contraincendios Fireboat 21, unidades de Ocean Rescue, agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) y la Guardia Costera.

El incidente fue clasificado como Evento de Víctimas Masivas de Nivel 2 por el Departamento de Bomberos de Miami-Dade, que reportó inicialmente 15 personas hospitalizadas, cifra que reportes posteriores ajustaron a 11 heridos.

Entre las víctimas identificadas se encuentra Adriana Rojas, quien celebraba el Día de las Madres a bordo y fue trasladada al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial con quemaduras de segundo grado en piernas, glúteos, pecho, brazo izquierdo y lado izquierdo del cuerpo.

Su esposo, Anthony Torres, relató la angustia de recibir una llamada en la que ella gritaba: «¡Ayúdame! ¡Estoy quemada! ¡El bote explotó!»

Al menos un adulto sufrió quemaduras en más del 30% del cuerpo, y una víctima pediátrica presentó quemaduras severas y fractura compuesta de fémur, siendo el caso de mayor gravedad entre los menores.

Al menos tres personas fueron proyectadas fuera de la embarcación por la fuerza de la explosión, según el capitán de charter Patrick Lee, testigo presencial del incidente.

La causa probable de la explosión fue la acumulación de vapores de gasolina de alto octanaje en la sentina, que se encendieron al intentar arrancar el motor sin haber seguido el protocolo básico de seguridad: abrir las escotillas y activar los ventiladores de extracción antes de encender el motor.

La portavoz de la FWC, Melissa Brevik, confirmó que la causa permanecía bajo investigación, aunque señaló que «información preliminar indica que una embarcación de charter que transportaba varios pasajeros se encontraba en Biscayne Bay, cerca del Haulover Sandbar, cuando ocurrió una explosión a bordo».

El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad náutica en el sur de Florida: en mayo de 2025, once personas resultaron heridas en una explosión similar en Fort Lauderdale, donde Joshua Fifi, de 29 años, murió días después con quemaduras de tercer grado en el 70% de su cuerpo.

Florida registró 685 accidentes náuticos en 2024, con 81 fallecidos —el año más mortífero desde 2019—, y Miami-Dade encabezó la lista con 75 incidentes, según datos de la FWC.

El 65% de los operadores involucrados en accidentes fatales en el estado ese año no contaba con educación o entrenamiento formal en navegación, un dato que las autoridades consideran central para entender la recurrencia de tragedias como la del Haulover Sandbar.