Empresa porcina cubana vende cerdos a la población para "crianza popular"

Cerdos en Cuba Foto © Empresa Porcina Artemisa / Facebook

La empresa porcina de Artemisa comenzó a vender cerdos a la población con el objetivo de reanimar la llamada crianza popular de estos animales, en medio de una escasez de alimentos sin precedentes en el país.

Según la emisora Radio Artemisa, las autoridades de la provincia occidental intentan fomentar una nueva forma de gestión en la crianza de cerdos, en la que se respetará la "libre decisión del tenedor con el destino de estas producciones".

La propuesta consiste en venderles precebas de cerdos a personas, naturales o jurídicas, que no tengan convenios con la agricultura ni autorización de ninguna entidad veterinaria estatal para la crianza.

A los interesados solo se les venderán cinco ejemplares que previamente deberán estar vacunados contra la peste porcina clásica.

Además, en las unidades de cría un veterinario realizará una inspección clínica al animal antes de la venta y les tomará los datos personales a los compradores.

Como requisitos se exigirá que el traslado de los animales se realice en horas recomendadas y que el transporte se desinfecte antes de cargarlos. Los cerdos traerán consigo un certificado de trazabilidad, donde se detalle en qué unidad productora nacieron y dónde fueron cebados.

Esta medida se adopta luego de que en los últimos años el gobierno cubano haya desmantelado cochiqueras particulares en todo el país, en su cruzada contra la iniciativa privada.

Precisamente en Artemisa, en junio de 2020 un operativo policial realizado en una granja terminó con el decomiso de 64 cerdos y 342 sacos de alimento animal, pues según los inspectores, el dueño no tenía permiso para criar puercos, actividad que exige el tratamiento de las aguas residuales y los desechos animales.

Unos días antes un pastor evangélico de Cabaiguán, Sancti Spíritus, quien fue detenido y acusado del delito de receptación, fue liberado bajo la condición de que vendiera al gobierno toda la carne de su cría de cerdos a cuatro pesos la libra.

Radio Artemisa no ofrece detalles sobre las condiciones que deberán cumplir los compradores de los cerdos, toda vez que el gobierno prohíbe la crianza de estos animales en las ciudades, y sanciona a los infractores con multas y el decomiso de los animales, según el Decreto 272 de 2001.

Una información de la Agencia Cubana de Noticias de 2014 calificaba esta actividad como una "indisciplina peligrosa" y justificaba la prohibición y criticaba a quienes tenían puercos en sus casas "como si se trataran de huéspedes perennes".

Ante la grave escasez de alimentos y los altos precios que alcanza la carne en los mercados, muchos cubanos han retomado la práctica que surgió en los años más duros del período especial, de criar cerdos en sus viviendas.

En 2019 CiberCuba conversó con un técnico medio en electrónica de 45 años que criaba dos cerditos en la azotea de su casa en Santa Clara.

"No me cuesta trabajo criarlo, y si la cosa sigue como va, mucha falta que nos va a hacer de aquí a unos meses. Yo no creo que la situación con la carne de puerco vaya a mejorar", afirmó entonces.