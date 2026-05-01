«No lo sueltes que te quedas a pie»: Cerdo arrastra a un hombre en silla de ruedas y el video se hace viral

Un video de apenas 16 segundos publicado en Facebook muestra a un hombre en silla de ruedas siendo arrastrado por un cerdo por las calles de lo que los comentaristas identifican como la Ciudad Nuclear de Cienfuegos, y ha superado el millón de reproducciones en pocas horas.

El clip fue publicado por el creador de contenido Yoe Villares Fernández, quien lo acompañó con el texto: «Eso sí es un medio de transporte en Cuba, ayúdenme a compartir y ya que esto se vaya a virar, mi gente».

El video acumula más de 1,030,506 reproducciones, 34,484 likes y 1,209 comentarios, y ha desatado una avalancha de reacciones que mezclan la carcajada con la crítica implícita a la crisis de transporte que vive la isla.

Varios usuarios identifican al protagonista como «Pedro», un vecino del barrio conocido por su ingenio y sus cerdos, y ubican la escena en la zona de la Central Electronuclear de Juraguá (CEN), cerca del muelle y la loma, con referencias a rutas como «de Cienfuegos a Pasacaballo».

Los comentarios no tardaron en convertirse en humor de alta precisión. «Transporte, mascota, silla, comida, cuántas cosas en una sola», escribió un internauta. Mientras que otro añadió que «o bueno que tiene el transporte ese que es comestible, se le puede dar doble uso».

Un usuario resumió la paradoja económica del momento: «Ahora mismo ver cerdos es símbolo de poder». Y otro cubano fue más lejos advirtiendo que «pensarán que es mentira, pero si vende el puerco se puede comprar un Lada».

El comentario que más resonó fue el de un internauta que le aconsejó: «No lo sueltes que te quedas a pie, bueno, a lo mejor es el motivo para que camines o corras luego rapidito».

El video se enmarca en una tendencia creciente de inventos cubanos ante la escasez que los propios ciudadanos documentan y comparten en redes. El mismo Yoe Villares Fernández publicó ayer otro clip viral en el que jóvenes cubanos reparan un balón de fútbol con huevo, acumulando 467,000 visualizaciones. Semanas antes, otro cubano creó su propio triciclo con motor de planta eléctrica para moverse por La Habana.

El cerdo que protagoniza el video tiene además un valor económico que pocos cubanos pueden ignorar. La producción porcina en la isla colapsó de 200,000 toneladas anuales en 2018 a solo 9,000 toneladas, y comer carne en Cuba se ha convertido en un lujo con precios de entre 1,200 y 1,500 pesos cubanos por libra.

Hasiel Marrero Alejo, que se identificó como vecino del barrio, lo resumió con admiración involuntaria: «Ya las ideas de este señor superan la inteligencia artificial. Mi barrio no cambia».