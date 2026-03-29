Cubanos reaccionan a primera planta de biometano a partir de desechos porcinos: "Ya ni cerdos quedan"

El gobierno de Cuba pone a prueba su primera planta productora de biometano en el municipio Martí, provincia Matanzas, en medio de la peor crisis energética que atraviesa la isla en décadas. La medida desata críticas con mensajes de desconfianza en las redes.

La primera planta cubana de biometano se alimentará con desechos porcinos. El gobierno asegura que permitirá abastecer de combustible a cinco ómnibus y contribuir a la generación eléctrica en el municipio de Martí. Presentan el proyecto como un avance en el uso de energías renovables.

Sin embargo, la reacción popular ha estado marcada por el escepticismo. “¿Inversión de 5 millones de dólares para dar combustible a 5 ómnibus?”, cuestionan algunos, poniendo en duda la proporcionalidad entre el costo y el beneficio real.

El malestar también se conecta con la escasez de carne de cerdo en la isla. "¿Cómo la harán funcionar si en este país ya ni puercos quedan?", dijo un internauta.

“Ahorita un mojón en Cuba vale 1000 pesos”, ironizan, reflejando la frustración ante las carencias y también ante la inflación que incrementa los precios de todo producto que pueda ser de utilidad.

Otros usuarios recordaron proyectos fallidos del pasado: “Hace años prepararon una central eléctrica con marabú. ¿Has vuelto a oír hablar de ella?”, señalan, en alusión a iniciativas que no prosperaron.

En un país donde la producción porcina ha caído drásticamente, la idea de generar energía a partir de sus desechos deja más dudas que entusiasmo, mientras persisten los apagones y la crisis alimentaria.

La instalación, que se encuentra al 60% de su montaje según declaraciones de un técnico del proyecto a Canal Caribe, procesa las excretas de los complejos porcinos del territorio para generar biometano.

La arrancada técnica está prevista antes del 4 de abril, cuando se realizará la puesta en marcha junto a los proveedores extranjeros del proyecto para comenzar a generar biometano destinado al transporte público.

El proyecto incluye un gasoducto soterrado de 14 kilómetros que transporta el biogás desde las instalaciones porcinas hasta la planta de procesamiento, una infraestructura que representa una apuesta inédita para Cuba en materia de energías renovables.

La iniciativa surge en un contexto de profundo deterioro del sistema eléctrico cubano, marcado por seis apagones nacionales en 18 meses, que han dejado a la población sin electricidad durante horas y han paralizado sectores productivos en todo el país.

Las reacciones de cubanos en redes sociales ante la noticia han sido mixtas, entre quienes ven en el biometano una solución prometedora y quienes expresan escepticismo sobre la capacidad del gobierno para ejecutar proyectos de esta envergadura en medio de la crisis.