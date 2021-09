Natti Natasha revela detalles sobre su próximo álbum, un homenaje a su maternidad

Natti Natasha con su hija Vida Isabelle Foto © Instagram / Natti Natasha, Raphy Pina

Los fans de Natti Natasha esperan impacientes su próximo álbum, que está cada día más cerca y del que ya conocemos lista de canciones, nombre, portada y lo más importante: fecha de lanzamiento.

Será el próximo 24 de septiembre cuando vea la luz "Nattividad", un disco que como su propio nombre indica rinde honor su maternidad y a su hija Vida Isabelle. No solo la palabra escogida para el título está cargada de significado para ella (nacimiento), sino también mezcla su apodo Natti con el nombre de su hija Vida, que nació el pasado 22 de mayo fruto de su amor con Raphy Pina.

Al desvelar la fecha de lanzamiento y el nombre de su segundo álbum (que sigue a "Iluminatti", 2019), la dominicana enseñó la portada del mismo: una imagen de un cochecito de bebé rosa con detalles metálicos entre dos columnas y un arco lleno de flores.

"Este año Dios me regaló doble bendición, una que era imposible y la otra al estar embarazada corría el mismo riesgo. En el proceso pensé que no podía tener las dos a la vez, pero ÉL me dio las fuerza necesarias para grabar, producir, componer, filmar y hacer de dos bendiciones, una", aseguró la artista en la descripción del mensaje, haciendo alusión al duro y difícil proceso que vivió para quedarse embarazada.

A pesar de las dificultades que se le presentaron en el camino, finalmente Natti cumplió lo que deseaba: tener una familia y seguir haciendo lo que ama. De esa combinación nace "Nattividad", un proyecto que como señala presenta con mucho amor y humildad y que verá la luz el 24 de septiembre.

Esta noticia la están recibiendo sus seguidores con gran alegría, ya que llevan esperando desde hace meses el álbum de la artista dominicana, que incluye grandes colaboraciones y muchas canciones en solitario.

Entre los nuevos 'feats' encontramos "Amor Imposible" con Maluma y "Fue tu culpa" con Fran Rozzano; los demás ya los había lanzado en los últimos meses como es el caso de "Las Nenas" (con Cazzu, Farina y La Duraca), "Ram Pam Pam" (con Becky G), "Philliecito" (junto a Nio García y Brray), "Antes que salga el Sol" (con Prince Royce) y el remix de "Qué mal te fue" (junto a Miky Woodz y Justin Quiles)

Los títulos de los sencillos que terminan de conformar el álbum de 16 canciones son "Frozen", "Noches en Miami", "No quiero saber", "Me felicito", "Que ilo", "Arrebata", "Eleven", "Hablando de mi" y "Cuento breve".

¿Tienes ganas de escuchar lo próximo de Natti Natasha?

