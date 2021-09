Prensa oficialista cubana se hace eco de problemas de sector sanitario en Madrid en medio de la peor crisis de salud en Cuba

Hospitales con enfermos de coronavirus en Cuba Foto © CiberCuba

El portal oficialista Cubadebate se hace eco este domingo de los problemas del sector sanitario en Madrid en medio de la peor crisis de salud que enfrenta la Isla desde que comenzó la pandemia de coronavirus en marzo de 2020.

Cubadebate en el artículo, que tituló “Médicos madrileños se sienten desbordados: Muchos tomamos ansiolíticos para ir a trabajar”, tomado del portal en español Huffpost y escrito por la periodista María Velasco, demuestra el doble rasero de su política informativa, además de las convenientes omisiones de la situación sanitaria del país.

Mientras expone la situación crítica de los médicos y enfermeras que trabajan en la Comunidad de Madrid y el colapso de un sistema sanitario por “déficit crónico de profesionales que se ha agravado en los últimos meses y amenaza con hacer estallar toda la estructura” sanitaria de la capital española, Cubadebate le ha restado relevancia a la misma situación en las unidades asistenciales de salud en el país.

Solo esta semana se conoció del colapso de los servicios médicos en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, el hospital general Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus y el hospital Octavio de la Concepción y la Pedraja, de Baracoa, en Guantánamo.

Sobre la situación “extremadamente crítica” en la que trabajan médicos y enfermeras en esos hospitales cubanos, al igual que en los de Madrid, tampoco el portal oficialista ha emitido algún reporte.

Cubadebate replica la crisis sanitaria en Madrid, donde el déficit de personal para atender enfermos, la sobrecarga de trabajo de quienes suplen esos vacíos y la falta de calidad en la atención a los pacientes son los problemas más graves que allí enfrenta el personal sanitario.

Sin embargo, el portal oficialista no ha expuesto las decenas de denuncias del personal de la Salud en distintas provincias, incluido el video viral de los médicos de la provincia de Holguín, en el que denunciaban las condiciones que día a día enfrentan para atender a sus pacientes.

“Yo alucino con Cubadebate. ¿En serio van hablar de los médicos españoles y la salud española? Por favor dan risa... Es que por aquí, por casa, está todo tan bien, los médicos están tan contentos, hay tantas medicinas, el sistema de salud es lo máximo. Por favor miren primero lo de adentro que la Salud de este país es una mier… y los pobres médicos de aquí no pueden ir ni medicados a trabajar porque no hay pastillas ni para eso”, comenta una usuaria en el perfil de Cubadebate en Facebook.

“Imagínese cómo estarán los cerebros de los médicos aquí que SÍ hacen magia para poder salvar, en los casos en que se salva alguien, porque es mucho el cubano que se ha muerto sin un Rosefín en vena. Pero nada vamos a criticar a otros, que el papel aguanta de todo”, apunta un comentario en la red.

“Mira que son cara dura esta gente de Cubadebate. Cuando le van a dar voz a los médicos en Cuba que de igual manera están agotados y no siquiera cuentan con recursos para hacer su trabajo”, dice otro usuario sobre el citado artículo en la web oficialista.

“¿Será posible lo que yo estoy viendo? Por favor periodistas, en Pilón y Masó, Granma, se está muriendo la gente sin ser atendidos, sin medicamentos, los médicos sin medios de protección, no hay ambulancias, no reportan los casos ni los muertos, no hay pruebas, la gente muere por las demás enfermedades también sin ser atendidos... no sean tan hipócritas y miren para su país que se está derrumbando y muere su gente”, reclama un internauta en la red social.

“Coherencia Cubadebate!!! Más o menos así, pero con menos recursos, estamos aquí en Cuba y ninguno de ustedes ha tenido la valentía de hablar así. Qué vergüenza de medio de prensa por Dios”, concluye otro usuario.