Cubano muestra colapso en hospital de Baracoa: "Necesitamos ayuda"

El cubano Marlon Medrano denunció desde el Hospital "Octavio de la Concepción y la Pedraja", de Baracoa, Guantánamo, las pésimas condiciones de ingreso en las salas, en particular la de pediatría.

"Me encuentro en el hospital municipal de Baracoa. Miren la situación. Hay muchos jefes aquí en el bla bla bla, pero Baracoa lo que necesita es ayuda, nacional o internacional, no sé cómo pero ayuda", dijo el cubano.

Medrano mostró cómo su sobrina tuvo que esperar con fiebre varias horas en el hospital y documentó todo para que el mundo vea cómo está el colapso del sistema de salud cubano en su municipio.

Aseguró que no hay ómnibus para trasladar a los niños que necesitan tratamiento hacia Guantánamo y mostró a su pequeña sobrina en brazos del padre, sentados en una tanqueta de pintura vieja en el suelo, porque no hay ni asientos en el hospital.

El cubano dijo que no entiende cómo es posible que no se resuelva la situación del colapso en el servicio médico y que nadie sea capaz de ver en el gobierno lo que está pasando en ese municipio del oriente del país.

En un segundo vídeo mostró su conversación con un médico. El galeno atendía a la población en chancletas. Explicó que el ingreso de la pequeña debía ser en Guantánamo. Sin embargo, el ómnibus que debía transportarla solo tenía 3 capacidades, por lo que no podría hacerse su traslado ese día.

A la niña le hicieron un ingreso temporal en la sala de pediatría de Baracoa. Medrano hizo otro vídeo denunciando que el cubículo en que debía dormir la pequeña y su acompañante estaba inundado. El agua corría desde el baño hacia el salón.

En las mesas auxiliares ubicadas junto a las cunas de los pacientes había restos de alimentos. El lugar más que un hospital parecía una habitación de pánico e insalubre.

"No hay moral en esta ciudad y nadie dice nada, nada. Patria y Vida no resuelve nada, Patria o Muerte tampoco. Hay que ponerse entre todos los cubanos y pedir ayuda nacional e internacional. ¿Hasta cuándo vamos a seguir los cubanos siendo ovejas? Y Díaz-Canel dando discursitos todos los días y no se resuelve nada. ¿Hasta cuándo?" se preguntó el cubano indignado.

Medrano dijo que todos los médicos cubanos que están por el mundo se necesitan ahora en Baracoa. La ciudad no tiene recursos, ni transporte para llevar a los enfermos hasta Guantánamo.

Hoy se reportó también en Baracoa el caso de un cubano que fue agredido por custodios de ese hospital cuando intentaba transmitir en una directa la carencia de camas para ingresos.

El joven estaba muy afectado por el estado delicado de salud de su papá y no lograba que recibiera atención médica. Intentó mostrar las carencias y el colapso en el hospital y los custodios lo agredieron y le partieron una pierna. Sus padres tuvieron que irse a casa sin asistencia médica.

La semana pasada otra cubana denunció las deficiencias del servicio de atención a pacientes con coronavirus en Guantánamo. Mostró cómo sus hijos durmieron sobre bancos del hospital pediátrico de la provincia a la espera de una cama para ser atendidos.

La madre de dos niños de 3 y 6 años, viajó en autobús desde Baracoa hasta la ciudad capital de la provincia junto a otros 50 menores de edad. Los pequeños eran casos activos de coronavirus.

Esa misma semana desde Baracoa alrededor de 50 cubanos protestaron por la falta de atención médica en Desembarco por Duaba, donde la pandemia de coronavirus se ha cobrado varias vidas en días recientes.

El grupo estaba esperando desde las 5:00 de la mañana la llegada de un médico, cuando un joven comenzó a grabar un video para denunciar la crisis sanitaria que atraviesan los vecinos del lugar. A la transmisión se sumaron varios afectados.