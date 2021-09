¡Pura sensualidad! Jennifer Lopez impacta con el look más arriesgado de los MTV VMA 2021

Jennifer Lopez en los MTV VMA 2021 Foto © Instagram / VMAs

Jennifer Lopez no tuvo suficiente con ser el centro de atención del Festival de Cine de Venecia que se celebró la semana pasada en la ciudad italiana. Allí, ella y Ben Affleck hicieron su debut oficial como pareja y dejaron a todos boquiabiertos con su complicidad y también con el impresionante look que lució la cantante, un vestido blanco con un gran escote. Y cuando parecía que la artista no podía sorprender más con sus apuestas estilísticas, dos días después volvió a causar conmoción, pero esta vez al otro lado del charco: en los Premios MTV Video Music Awards 2021.

La neoyorquina de 52 años apareció por sorpresa en los galardones que se celebraron este domingo en el Barclay's Center de Nueva York, donde se subió al escenario para presentar el premio a 'Canción del Año'. Pero cómo no, la artista no lo hizo con un look cualquiera, sino con el estilismo más arriesgado que se vio este domingo en la alfombra roja de los MTV VMA.

El look, de David Koma, estaba basado en un crop top de mangas negras con un sugerente escote invertido con cuerdas. A juego, un minifalda con detalles cut out y de pequeños espejos incrustados en la parte delantera con el que no dejó nada a la imaginación y sacó a relucir sus trabajados abdominales. Estas prendas las complementó con unas sandalias de tiras finas transparente y su melena alborotada. ¡Wow!

Salta a la vista que la diva del Bronx está en un gran momento de su vida y es indudablemente una de las celebrities del momento desde que se conoció su regreso amoroso con Ben Affleck. Un reflejo de la gran expectación que causa su presencia en cualquier evento es el caluroso recibimiento que tuvo en los VMAs por parte del público, que enloqueció al verla sobre el escenario.

Las redes están echando fuego comentando este look de la intérprete de "El Anillo", que nunca deja indiferente a nadie con sus arriesgados estilismos... ¿Y a ti? ¿Qué te parece el explosivo look de JLo?

