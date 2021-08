Jennifer Lopez conquista Venecia con su espectacular look Dolce&Gabbana

Jennifer Lopez en Venecia con un impresionante look de Dolce&Gabbana Foto © Instagram / Jennifer Lopez

¡Lo ha vuelto a hacer! La presencia de Jennifer Lopez en cualquier desfile de moda garantiza un espectacular look que se robe las miradas, pero en la cita que se dio este domingo en la ciudad italiana de Venecia, la artista logró superarse (una vez más) con un modelito Dolce&Gabbana con el que se coronó como la reina absoluta del desfile.

La firma italiana celebró este fin de semana en Venecia un desfile de Alta Costura en el que se reunieron una multitud de rostros reconocidos que no se quisieron perder el prestigioso evento. Entre ellos, la Diva del Bronx que viajó hasta Italia para no dejar indiferente a nadie con su majestuoso look firmado por la lujosa marca.

La artista parecía una reina con un pantalón de tiro alto bordado con un estampado floral que acompañó de un crop top customizado con piedras brillantes. Para completar este outfit, se colocó una capa de flores verde y para rematar, una tiara preciosa en la cabeza con la que se coronó como la diva de Venecia.

Además, diferentes joyas, unas sandalias brillantes y un bolso terminaron este modelito que estaba cuidado hasta el mínimo detalle, como dejó ver en sus redes sociales donde compartió diferentes fotos y vídeos en las que se aprecia el resultado final de su look.

La neoyorquina de 52 años se encuentra en un gran momento a nivel personal y profesional en el que no para de protagonizar titulares. Sus modelitos siempre son aplaudidos por los amantes de la moda y en cada una de sus salidas da una nueva lección de estilismo, mientras que en el plano personal su regreso con Ben Affleck 17 años después continúa estando en boca de todos.

