Alexandria Ocasio Cortez pide subir impuestos a los ricos con un mensaje en su vestido de la MET Gala

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez en la MET Gala Foto © Captura pantalla/Vogue/Getty Images

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) pidió subir los impuestos de los ricos en un mensaje que llevó impreso en el vestido con el que desfiló por la alfombra roja de la gala del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET Gala).

“El medio es el mensaje”, dijo este lunes la representante demócrata en su cuenta de Twitter, al mostrar cómo adhirió a su vestido blanco el mensaje “Tax the Rich”, con el que atrajo no pocas miradas y opiniones encontradas durante y después del evento benéfico anual más importante de Estados Unidos.

“Antes de que los enemigos se vuelvan locos, los funcionarios electos de Nueva York son invitados de forma rutinaria al MET, debido a nuestras responsabilidades de supervisar y apoyar las instituciones culturales de la ciudad para el público. Yo fui uno de los varios asistentes a esta noche”, aclaró en otro tweet la representante demócrata sobre su primera vez en la pasarela de moda más importante de EE. UU y donde llevó un “look perfectamente yuxtapuesto que pasará a la historia como uno de los más memorables de la Met Gala 2021”, según Vogue.

La congresista después de su desfile por la afamada escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York declaró a los medios que tanto ella como la diseñadora del vestido, Aurora Jame, se plantearon “lo que significa ser mujeres de color de clase trabajadora en la MET Gala”.

“Dijimos, no podemos simplemente seguir el juego, pero tenemos que romper la cuarta pared y desafiar a algunas de las instituciones, y aunque la MET Gala es conocida por su espectáculo, deberíamos tener una conversación al respecto", refirió la congresista en Fox News.

El senador Ted Cruz fue uno de los que reaccionó al mensaje del vestido de Ocasio-Cortez y en su perfil de Facebook comentó que “Costo por entrada: $ 30,000. Señal de la virtud a tu base, mientras estás de fiesta-sin mascarilla-con las personas que dices odiar: No tiene precio”.

“Sí, este evento fue una muestra obscena de exceso, especialmente en un momento de desalojo masivo, pandemia y crisis climática, si te preocupas por ellos, entonces no deberías haberte ido, a los ricos no les preocupa el eslogan de tu vestido, estás sin cambiar de opinión excepto la nuestra sobre ti”, le comentó una usuaria en Tiwtter.

No Obstante, otra opinión a su favor expuso que “Tax the Rich es un movimiento, un grito de guerra y una forma de pensar. Se trata de arreglar una economía fundamentalmente rota y manipulada para que funcione para todos nosotros, no solo para los súper ricos y las corporaciones”.

“Disculpe, ¿la frase ‘cobrar impuestos a los ricos’ no es completamente inútil como forma de protesta a menos que se le lleve directamente a los ricos de los que está hablando? ¿La gente piensa que no debería haber usado esto para la gala? ¿Dónde debería haberlo usado? ¿En un Chili's?”, comentó otra usuaria sobre el vestuario de la congresista, que se define como socialista-demócrata, además de ser un fuerte respaldo del paquete de reconciliación presupuestaria de 3.5 billones de dólares del presidente Biden.

Esta no es la primera vez que AOC pide que se les aumenten los impuestos a los ricos en Estados Unidos.

Como abierta defensora de la igualdad de oportunidades y la distribución de la riqueza, varias veces ha pedido aumentar los impuestos a los ricos para financiar las políticas que favorecen infraestructuras más respetuosas con el medio ambiente o para la atención médica gratuita.

La MET Gala esta vez propuso que los vestuarios de los asistentes se inspiraran en el tema "En América: un léxico de la moda", por lo que el rojo, el plateado y el azul fueron los colores que predominaron en este evento, que suele celebrarse el primer lunes de mayo.

Esta vez sus organizadores decidieron realizarlo este 13 de septiembre, tras haber sido cancelado el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.