Demócratas piden la expulsión de Bolsonaro de EE.UU.

Legisladores demócratas pidieron este lunes la expulsión de territorio estadounidense del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, después de que sus partidarios asaltaran el domingo las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil.

“Estados Unidos debe dejar de otorgar refugio a Bolsonaro en Florida”, señaló en sus redes sociales la congresista demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, quien destacó las similitudes de lo sucedido con el asalto al Capitolio estadounidense hace dos años.

Informaciones recientes, confirmadas por su esposa, ubicaban al exmandatario ingresado en una clínica de Orlando, Florida, debido a fuertes dolores abdominales.

“Estimados, vengo a informarles que mi esposo Jair Bolsonaro se encuentra en observación en el hospital, debido a molestias abdominales producto de las secuelas del apuñalamiento que recibió en 2018 de un ex miembro del PSOL. Estamos orando por su salud y por Brasil. Dios nos bendiga”, confirmaba este lunes Michelle Bolsonaro vía Twitter.

El expresidente, al que se le acusa de promover el inédito asalto a las instituciones brasileñas de este domingo, viajó a Estados Unidos dos días antes de que Lula da Silva asumiera su tercer mandato como presidente. Medios de prensa indican que lo hizo por consejo de sus abogados para evadir la acción de la justicia que le podría estar investigando.

“Bolsonaro no debe recibir refugio en Florida, donde se ha estado escondiendo de la rendición de cuentas por sus crímenes”, apuntó también en redes el congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro.

Mensajes similares publicaron los congresistas demócratas de Minesota, Ilhan Omar, y de california, Mark Takano: “A Jair Bolsonaro no se le debería permitir refugiarse en Estados Unidos”, sentenció este último, según EFE.

Afectado por las secuelas que le dejó el atentado que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial, Bolsonaro ha tenido que ser atendido repetidamente en hospitales. Tras denunciar fraude electoral sin aportar pruebas, el expresidente decidió no estar presente en la ceremonia de investidura de Lula, como manda la tradición, y voló dos días antes a Florida en el avión presidencial.

Estados Unidos está a la espera de cualquier petición de ayuda de las autoridades de Brasil en las investigaciones relativas al asalto del domingo y la presunta relación de Bolsonaro en tales hechos.

“Estamos a la espera de cualquier solicitud de ayuda por parte de nuestros socios brasileños, de las autoridades brasileñas, tanto si es a través de canales diplomáticos, como si es a través de los canales de seguridad, y por supuesto responderemos a esas peticiones de la forma adecuada”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señalando que por el momento no se ha recibido ninguna solicitud desde Brasilia.

Por el momento, el presidente Joe Biden se ha limitado a condenar lo sucedido en Brasil y el domingo afirmó que seguirá trabajando con Lula. Mientras, crecen las sospechas de que Bolsonaro esté en paradero desconocido.

Contactada por EFE, una operadora del hospital de Orlando donde según informaciones no oficiales estaría hospitalizado Jair Bolsonoraro (AdventHealth Celebration Hospital) dijo que el expresidente de Brasil no estaba allí, pero no respondió a preguntas sobre si estuvo ingresado en algún momento o cuándo fue dado de alta.