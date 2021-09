Dayanara Torres confiesa que tiene novio: "Casarme no sé, yo creo que sí"

Dayanara Torres Foto © Instagram / Dayanara Torres

2019 fue el año más complicado en la vida de Dayanara Torres. A principios de ese año le detectaron cáncer de piel y poco después su prometido, Louis D’Esposito, rompió su compromiso con ella.

Pero ese mal capítulo ha quedado en el pasado, porque una vez superado el cáncer, la modelo puertorriqueña ha recuperado de nuevo la ilusión en el amor.

Así lo reveló ella misma en una entrevista que concedió al programa Primer Impacto, en el que confesó que tiene pareja. "Ahora mismo estoy contenta, estoy feliz", aseguró Dayanara, que hasta el momento no ha querido ponerle nombre ni cara al dueño de su corazón, pero sí sabemos que es un hombre latino.

Sobre la posibilidad de volver a pasar por el altar, la ex Miss Universo no lo descarta y cuando le preguntó Michelle Galván al respecto respondió: "Casarme no sé, yo creo que sí". De llegar a pasar por el altar con el misterioso hombre, serían las segundas nupcias para ella, que en el año 2000 se casó con Marc Anthony y de su matrimonio nacieron sus dos hijo: Cristian y Ryan.

Durante la misma entrevista, Dayanara también tuvo palabras para su expareja, al que a pesar de todo no guarda rencor.

"No entiendo, tantos años dedicada a mis hijos, nunca conocieron a nadie, o sea, esta persona parecía el correcto y pues se conocieron, salíamos en familia, viajamos en familia, pero desafortunadamente cuando pasa lo de mi cáncer y mi tratamiento era mucho para él, y pues fue honesto y lo dijo, pero si no fuera por él no me lo hubiese chequeado", comentó Dayanara, que pese a ese revés, luchó contra el cáncer con el apoyo incondicional de sus hijos, amigos y familia hasta que lo logró superar.

