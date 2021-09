Da positivo al coronavirus el periodista independiente Henry Constantin: “La salud pública cubana, cada vez más gratuita e inútil”

Periodista Henri Constantin Foto © Facebook/Henri Constantin

El periodista independiente Henry Constantin dio positivo al virus del coronavirus, tras una semana de sentir los síntomas de la Covid-19 y sin que haya podido hacerse tan siquiera un test rápido para confirmar su padecimiento.

El director de la revista camagüeyana La Hora de Cuba expuso en su perfil de Facebook este miércoles que es “positivo a la Covid-19, oficialmente”.

Igual comentó que “lograr que me hicieran el test rápido me tomó casi una semana de enfermedad”.

También añadió sobre el diagnóstico de su contagio que tuvo que esperar casi siente días para “explicarles a los médicos que tuve dos fiebres de 38 y pico, tos intermitente durante siete días, decaimiento, dolores musculares en los cuatro primeros días, pérdida de olfato, gusto y apetito ahora... Al fin, anoche, a la segunda visita, logré que me hicieran la prueba. Eso sí, para mis contactos no hay, a no ser que vayan arrastrando mil síntomas a los lugares donde las hacen”

“La salud pública cubana, cada vez más gratuita e inútil. Solo espero que tampoco tengan test para los turistas cuando abran los vuelos. Mientras tanto: me tocan 14 días más de aislamiento en casa”, expuso en su publicación en la red social.

Constantin puntualizó, además, que “hace más de mes y medio tenía puesta la tercera dosis de Abdala”.

El periodista independiente reside en la ciudad de Camagüey, donde el Ministerio de Salud Pública, al cierre de este 14 de septiembre, reportó 753 nuevos casos de contagios con coronavirus, además de cuatro fallecidos más por la pandemia.

Constantin en los últimos dos meses prácticamente ha estado todo el tiempo retenido en su hogar, tras haber sido detenido por intentar darle cobertura periodística a las manifestaciones del 11J en su ciudad.

Recién fue que le levantaron esa sanción por una multa de mil pesos como cierre de su caso, junto a dos colegas más de su revista, por "desorden público" al intentar participar y cubrir las protestas del 11J.

Tras la publicación sobre el contagio con coronavirus, usuarios de la red le comentaron que “esa ‘vacuna’ es un fraude más del sistema. Pero tú cuídate y mantente optimista, estarás bien... Te necesitamos”. Igual le expresaron que se cuidara, además de desearle pronta recuperación.