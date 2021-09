Yomil: "Hay artistas que hablan por el pueblo y artistas que callan por el gobierno"

Yomil Hidalgo lanza dardos contra artistas que callan por el gobierno Foto © Instagram / Yomil Hidalgo

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo volvió a lanzar dardos en su cuenta en Twitter contra quienes defienden al régimen y al oficialismo en la isla.

Sin nombrar a nadie y con un escueto y contundente mensaje, el popular intérprete se refirió a los artistas que deciden alzar la voz por el pueblo y quienes la bajan para no enfadar al gobierno.

"Hay artistas que hablan por el pueblo y artistas que callan por el gobierno" escribió en la red del pajarito, donde sus seguidores mayormente aplaudieron tanto que estuviese del lado de los cubanos como su valentía de defender su postura desde la Isla.

"Es así ya tú has demostrado de cuál clase eres tú y pase lo que pase ya estamos contigo, allá los que se pongan del lado del gobierno oirán sus canciones Díaz-Canel y Humberto el del noticiero", "Eres el ídolo que todo el pueblo cubano necesita mil bendiciones siempre para ti"; "Ya perdiste el susto bro. Y eso que tienes cosas que perder. Y pensar que hay tanto cobarde por ahí a quien no pueden quitarle ni un par de chancletas y siguen callando sumisamente" fueron algunos de los mensajes de apoyo que siguieron a su publicación.

"Intelectuales, historiadores, periodistas oficiales, economistas, artistas, cantantes son cómplices de la dictadura por la represión que esta ejerce en contra de la población, física, económica y moral", añadió otro usuario, en alusión a que la actitud de connivencia con el régimen no era exclusiva de los artistas.

En las reacciones a su post hubo también quien le cuestionó la autenticidad de sus declaraciones y quien le reprochó que tardaran tanto en llegar.

Ante la respuesta de un usuario que citó a Yulien Oviedo y a Jorge Junior como exponentes de la segunda conducta que describió Yomil, este le dijo: "No tiene que ser personalmente con ellos porque ellos no son solo los únicos artistas que Cuba tiene, aquí existen miles de artistas y figuras públicas que están escondido[sic] y no estoy hablando de los urbanos sino de la cultura en general, bendiciones".

Yomil, quien el pasado 11 de julio decidió salir a la calle en La Habana junto a miles de manifestantes que demandaron un cambio en Cuba, ha sido objeto de amenazas y ofensas por parte del oficialismo no solo por sus críticas sino, sobre todo, por su canción "De Cuba Soy".

El cantante ha confesado que conoce los riesgos de disentir en Cuba y ha dicho que está preparado para asumir las consecuencias de su postura contestaria. Sin embargo, alertó que si se lo llevan preso por decir lo que pensaba "el que va hacer la convocatoria a la calle voy a ser yo, y ahí entonces veremos qué pasa".

Yomil ha catalogado de CDR en el ciberespacio al Decreto-Ley 35 y ha lanzado dardos contra la televisión cubana, no solo por la censura de programas como Los Lucas sino por no creerla preparada para un necesario espacio donde se debatan criterios diferentes.

Tras el lanzamiento de su tema "De Cuba Soy" recibió el apoyo de su público y de reconocidos músicos como Willy Chirino, quien alabó su valentía al hacer un tema como ese estando en "la isla cárcel".

"Muchas gracias maestro, yo simplemente soy un cubano más que quiere lo mejor para nuestro pueblo, solo trato de aportar mi granito de arena" respondió en su momento al artífice de hits como "Ya viene llegando".

