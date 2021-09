Alexander Delgado recupera su maleta: "Aún existen personas honradas en el mundo"

El cantante cubano Alexander Delgado, quien acaba de arribar a la bella ciudad de Estambul, en Turquía, anunció que ya apareció la maleta que perdió el miércoles 15 de septiembre frente a su vivienda y agradeció a la persona que la entregó.

“Mi gente, aún existen personas honradas en el mundo. Gracias”, escribió el líder del dúo Gente de Zona en una de sus historias de Instagram este jueves.

“Gracias mi gente, ya apareció la maleta. Gracias a todos y en especial a la persona que la devolvió”, añadió en otra publicación el reguetonero cubano junto a una foto de la maleta en cuestión, por la que llegó a ofrecer incluso una recompensa.

Superado el incidente, el cantante no ha perdido la oportunidad de compartir las primeras imágenes de su visita a Estambul.

El incidente con el equipaje se dio a conocer en la mañana de este mismo jueves, también a través de una publicación en las Historias de Instagram.

“Mi gente el día de ayer me encontraba saliendo de prisa al aeropuerto y no me percaté de que el maletero del carro quedó abierto. Se extravió la maleta y como puede observarse en el video esta persona la recogió”, escribió.

“La maleta no contiene gran valor material, sino efectos personales de valor sentimental. A esta persona, a quien conozca o haya visto a esta persona del video le ofrecemos una recompensa para que la devuelva", añadió y compartió un número telefónico.

El músico incluso difundió un video de la cámara de seguridad de su vivienda en la que se vía el momento en que Alexander salió manejando de su domicilio y segundos después se cayó la maleta en mitad de la calle sin que el músico se diera cuenta. Las imágenes revelan que posteriormente una persona que conducía un auto blanco se detuvo, recogió la maleta, la colocó en el asiento trasero de su vehículo y continuó su trayecto.

Alexander Delgado atraviesa un momento de estabilidad familiar de la que a menudo deja evidencias en sus redes sociales. Recientemente su madre cumplió años y le preparó una gran fiesta para celebrarlo.

