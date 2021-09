Enrique Iglesias estrena el videoclip de "Pendejo", la carta de presentación del último álbum de su carrera

Enrique Iglesias en el videoclip de "Pendejo" junto a Renata Notni Foto © Youtube / Enrique Iglesias

Enrique Iglesias está de vuelta, pero para decir adiós indefinidamente. El cantante español lanzó este viernes el primer volumen del último álbum de su carrera, "Final", del que ya conocemos las primeras once canciones y que vino con un carta de presentación: el tema "Pendejo".

"Pendejo" aterrizó este viernes en Youtube en compañía de un videoclip dirigido por el dominicano Jessy Terrero, un tema en el que el artista saca su lado más romántico y que está coprotagonizado por la actriz mexicana Renata Notni.

Además de lanzar esta canción, el cantante desveló el resto de temas que conforman esta primera parte de "Final" y algunos ya los conocemos.

"Move to Miami" con Pitbull; "El Baño" junto a Bad Bunny; "Súbeme la radio" con Descemer Bueno, Zion & Lennox y su anterior lanzamiento "Me pase" con Farruko, entran dentro de este álbum, que también tiene otros nuevos títulos que estrenó este viernes. "Chasing The Sun", "Unwell", "All About you", "Te fuiste" con Myke Towers, y por supuesto "Pendejo" terminan de formar este Volumen 1 de "Final"

El lanzamiento de este último disco de Enrique Iglesias coincide con que dentro de una semana, él y Ricky Martin arrancan su gira juntos por Estados Unidos después de que la tuviesen que posponer por la pandemia del coronavirus. Acompañándoles en este tour estará también el colombiano Sebastián Yatra.

Aunque el cantante no dejará la música, si lo hará de la manera en la que ha estado trabajando los últimos años. "Nunca dejaré de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una forma diferente; no necesariamente tienen que ser en un paquete que es un disco", explicó en el programa "El Hormiguero". Una decisión que lleva planteándose varios años y que le lleva a presentar su último álbum, del que todavía falta por conocer su segunda parte.

