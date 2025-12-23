Vídeos relacionados:
Enrique Iglesias y Anna Kournikova han vuelto a convertirse en padres. El cantante español y la extenista rusa han dado la bienvenida a su cuarto hijo, un bebé que nació el pasado 17 de diciembre en Miami, donde la pareja reside desde hace años. Fieles a su discreción, compartieron la noticia a través de sus redes sociales con una imagen en la que se ve al recién nacido descansando junto a un peluche, acompañada de un mensaje tan breve como emotivo: “My Sunshine” (“Mi sol”).
El nacimiento del nuevo miembro de la familia ha llenado de alegría a todo el clan Iglesias-Preysler. Aunque ni Enrique ni Anna han revelado aún el nombre ni el sexo del bebé, sus seguidores no tardaron en inundar la publicación con miles de mensajes de cariño y felicitaciones. Entre ellos destacaron los corazones que dejaron Ana Boyer y Chábeli Iglesias, encantadas con la llegada de un nuevo sobrino.
El intérprete de "Hero" y la extenista ya eran padres de tres niños: los mellizos Nicholas y Lucy, nacidos en 2017, y la pequeña Mary, que llegó al mundo en 2020. Desde entonces, sus redes sociales se han convertido en un pequeño álbum familiar donde, de forma esporádica, comparten tiernos momentos de su vida en Miami, lejos de los focos y rodeados de tranquilidad.
En sus más de dos décadas juntos, Enrique y Anna han hecho de la discreción su sello personal. Su historia de amor comenzó en 2001, durante el rodaje del videoclip "Escape", y desde entonces han preferido mantenerse alejados del ruido mediático. “Cuando tengo un mal día, miro a mis hijos y me doy cuenta de lo afortunado que soy”, confesó el cantante en una ocasión, dejando claro que la paternidad es, para él, su mayor éxito.
La llegada de este nuevo bebé coincide con una etapa especialmente feliz para la familia. Isabel Preysler suma ya nueve nietos y pronto alcanzará la decena, mientras Ana Boyer espera su cuarta hija junto a Fernando Verdasco. Enrique, por su parte, vive centrado en su música y en su hogar en Indian Creek, la exclusiva isla de Miami donde ha encontrado su refugio familiar. Un lugar donde, una vez más, el amor y la serenidad se imponen sobre los titulares.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.